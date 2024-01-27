Bu 3 yağ saçları inanılmaz gürleştiriyor! Saçlarınız sürekli dökülüyorsa artık dert değil

HİNT YAĞI

Hint yağı, saç bakımında oldukça aktif kullanılan bir yağdır. Saçta kepek oluşumunu azaltır ve saçı güçlendirir. Saç derisindeki dolaşımı artırması sayesinde de saçların daha hızlı uzamasını sağlar. Kaş ve kirpiklerin serumlarında sıklıkla kullanılır. Ayrıca Hint yağı, saç derisinde pul pul dökülmelere ve lekelere neden olan seboreik dermatitin tedavisine de yardımcı olur.