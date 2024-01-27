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    4. Bu 3 yağ saçları inanılmaz gürleştiriyor! Saçlarınız sürekli dökülüyorsa artık dert değil

    Bu 3 yağ saçları inanılmaz gürleştiriyor! Saçlarınız sürekli dökülüyorsa artık dert değil

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    27.01.2024 15:13 | Son Güncelleme:
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    Günümüzün yaygın problemlerinden saç dökülmesi genci yaşlısı fark etmeksizin herkesi buluyor. Genetik ve çevresel faktörlerin sebep olduğu saç dökülmesini tetikleyen en önemli nedenlerden biri de stres. Eğer saç dökülmesi için doğal çözüm arayışındaysanız bu 3 yağı mutlaka denemelisiniz. İşte saçları inanılmaz gürleştiren 3 mucizevi yağ...

    "Saçlarım avuç avuç dökülüyor, inceldi ve azaldı." şeklinde şikayetleriniz varsa veya saçlarınızı olduğundan daha gür bir hale getirmek isteyenlere 3 mucizevi yağ tavsiye ediliyor. Kimyasal ürünler yerine doğanın mucizelerinden faydalanmak saçlarınızı canlandırmaya ve dökülen saçları yeniden çıkarmanıza yardımcı olacakatır.

    SAÇLARI İNANILMAZ GÜRLEŞTİREN 3 MUCİZE YAĞ

    HİNT YAĞI

    HİNT YAĞI

    Hint yağı, saç bakımında oldukça aktif kullanılan bir yağdır. Saçta kepek oluşumunu azaltır ve saçı güçlendirir. Saç derisindeki dolaşımı artırması sayesinde de saçların daha hızlı uzamasını sağlar. Kaş ve kirpiklerin serumlarında sıklıkla kullanılır. Ayrıca Hint yağı, saç derisinde pul pul dökülmelere ve lekelere neden olan seboreik dermatitin tedavisine de yardımcı olur.

    KABAK ÇEKİRDEĞİ YAĞI

    KABAK ÇEKİRDEĞİ YAĞI

    Bilimsel bir çalışmada, kabak çekirdeği yağı tüketenlerin saç sayısında %40 oranda artış gözlenmiştir. Günde 1 tatlı kaşığı kabak çekirdeği yağı tüketmek, vücutta DHT hormonu üretimini engelleyerek saç sağlığını destekler. Ayrıca saçlara sürerek de kullanılır. İçeriğindeki çinko sebebiyle de mineral eksikliği kaynaklı dökülmeleri önler.

    BİBERİYE YAĞI

    BİBERİYE YAĞI

    Biberiye saç bakım ürünlerinin olmazsa olmazı mucize bir bitkidir. Bilimsel bir çalışmalarda biberiye yağının, androgenetik alopesi (erkek tipi dökülme) sebebiyle saçları dökülen kişilerin üzerindeki etkileri 6 ay boyunca incelenmişler. Androgenetik alopesiye sahip 50 kişi saç diplerine biberiye yağı uygulamıştır. Düzenli kullanım neticesi saç sayısın artış görülmüştür. Böylece biberiye yağının, saç dökülmesine karşı doğal bir tedavi yöntemi olduğu kanıtlanmıştır.

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