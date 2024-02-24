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  4. 'Bu durum iyi değil' Prof. Dr. Orhan Şen'den yağış paylaşımı! Önümüzdeki hafta... Meteoroloji'den son dakika 24 - 28 Şubat hava durumu

'Bu durum iyi değil' Prof. Dr. Orhan Şen'den yağış paylaşımı! Önümüzdeki hafta... Meteoroloji'den son dakika 24 - 28 Şubat hava durumu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
24.02.2024 12:14
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Hafta sonu hava nasıl olacak? Yağış var mı? Sıcaklıklar düşecek mi? Bugün hava sıcak mı soğuk mu? Son dönemde hava durumuyla alakalı yaşanan dikkat çekici ve merak uyandırıcı gelişmeler sebebiyle pek çok kişi bu soruların yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu paylaşırken Prof. Dr. Orhan Şen'den yağışlarla ilgili bir açıklama geldi. Önümüzdeki haftaya ilişkin yağış durumuna dair bilgi veren Şen, "Bu durum iyi değil" ifadelerini kullandı.

Bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl? Kar yağacak mı? Yağış var mı? Hava sıcaklıkları düşecek mi? Meteoroloji son gelişmeler ışığında hava durumu raporunu paylaşırken vatandaşlar ise havanın neden sıcak olduğunu, ortalamanın üzerinde seyrettiğini ve yağış olmadığını merak ediyor. Prof. Dr. Orhan Şen, merak edilen konuya dair çarpıcı ve önemli açıklamalar yaptı.

"BU DURUM İYİ DEĞİL"

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün ve yarın pazar yurtta yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. İç kesimlerde gece ve sabah sis var. Doğuda çığ riski devam ediyor. Yurdun büyük bölümünde kurak bir periyod geçiyor. Önümüzdeki hafta da yağış yok gibi. Yağış olması gereken bu aylarda bu durum iyi değil" ifadelerini kullandı.

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"ULAŞIMDA DİKKAT EDELİM"

Prof. Dr. Orhan Şen bir sonraki paylaşımında ise "Bugün İstanbul 16, yarın 18, İzmir 22, Antalya 20, Ankara 15, Urfa 18 derece. Yağış yok. Rüzgar hafif. Gece ve sabah erken saatlerde sis var. Sis asfalt üzerinde kayganlaştırıcı etki yapar, aynı zamanda görüş mesafesini azaltır. Ulaşımda dikkat edelim." dedi.

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"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HAVALAR YENİ SOĞUYABİLİR"

Hava Forum ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Afrika ılık hava dalgasının Türkiye’ye giriş yaptığını ülke genelinde bol güneşli bir havanın beklendiğini belirtti. Önümüzdeki hafta sonuna ilişkin yapılan uyarıda ise Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgası ile tekrar sonbahar kış modunda havaların devreye girebileceğini açıkladı.

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"BAHAR TADINDA BİR HAVA OLACAK ANCAK SOLUDUĞUMUZ HAVA TEMİZ OLMAYACAK"

Öte yandan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgesinde sıcaklıkların artacağını ve şubat ayının kurak geçeceğini bildirdi.

Çalışkan, "Rüzgarlar hafif, o yüzden hava kirliliği artmaya başladı. Hava kalitesi İstanbul'un Kağıthane ve Göztepe ilçelerinde hassas. Bahar tadında bir hava olacak ancak soluduğumuz hava temiz olmayacak." dedi.

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METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Balıkesir’in batı ilçeleri ile Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının artacağı kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 11°C Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 15°C Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 15°C Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 6°C Parçalı bulutlu

KARS °C, 5°C Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 13°C Parçalı bulutlu

VAN °C, 6°C Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 15°C Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C Parçalı bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Orhan Şen
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