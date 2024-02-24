'Bu durum iyi değil' Prof. Dr. Orhan Şen'den yağış paylaşımı! Önümüzdeki hafta... Meteoroloji'den son dakika 24 - 28 Şubat hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl? Kar yağacak mı? Yağış var mı? Hava sıcaklıkları düşecek mi? Meteoroloji son gelişmeler ışığında hava durumu raporunu paylaşırken vatandaşlar ise havanın neden sıcak olduğunu, ortalamanın üzerinde seyrettiğini ve yağış olmadığını merak ediyor. Prof. Dr. Orhan Şen, merak edilen konuya dair çarpıcı ve önemli açıklamalar yaptı.

"BU DURUM İYİ DEĞİL"

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün ve yarın pazar yurtta yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. İç kesimlerde gece ve sabah sis var. Doğuda çığ riski devam ediyor. Yurdun büyük bölümünde kurak bir periyod geçiyor. Önümüzdeki hafta da yağış yok gibi. Yağış olması gereken bu aylarda bu durum iyi değil" ifadelerini kullandı.

"ULAŞIMDA DİKKAT EDELİM"

Prof. Dr. Orhan Şen bir sonraki paylaşımında ise "Bugün İstanbul 16, yarın 18, İzmir 22, Antalya 20, Ankara 15, Urfa 18 derece. Yağış yok. Rüzgar hafif. Gece ve sabah erken saatlerde sis var. Sis asfalt üzerinde kayganlaştırıcı etki yapar, aynı zamanda görüş mesafesini azaltır. Ulaşımda dikkat edelim." dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HAVALAR YENİ SOĞUYABİLİR"

Hava Forum ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Afrika ılık hava dalgasının Türkiye’ye giriş yaptığını ülke genelinde bol güneşli bir havanın beklendiğini belirtti. Önümüzdeki hafta sonuna ilişkin yapılan uyarıda ise Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgası ile tekrar sonbahar kış modunda havaların devreye girebileceğini açıkladı.

"BAHAR TADINDA BİR HAVA OLACAK ANCAK SOLUDUĞUMUZ HAVA TEMİZ OLMAYACAK"

Öte yandan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgesinde sıcaklıkların artacağını ve şubat ayının kurak geçeceğini bildirdi.

Çalışkan, "Rüzgarlar hafif, o yüzden hava kirliliği artmaya başladı. Hava kalitesi İstanbul'un Kağıthane ve Göztepe ilçelerinde hassas. Bahar tadında bir hava olacak ancak soluduğumuz hava temiz olmayacak." dedi.





