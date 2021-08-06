Bu görüntüler Türkiye'den! Bozkırın ortasındaki ‘vaha’ görenleri büyülüyor

Kars’ın Selim ilçesinde 53 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCCD) çalışan işçiler tarafından çam ağaçlarıyla ağaçlandırılan ve yeşil görüntüsüyle adeta göz kamaştıran, yöre halkı arasında ‘bozkırın ortasındaki vaha’ olarak bilinen tarihi ‘Benliahmet Tren İstasyonu' görenleri etkiliyor.

YEŞİLLİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

TCDD tarafından 1969 yılında Doğu Anadolu'daki tren yolları ile tren istasyonları çevresine, yoğun kar yağışının rayları olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla dikilen yaklaşık 20 bin çam hem bölgenin görünümü değiştirdi.

Hem de vatandaşlara yaz aylarında mesire alanı oldu. Yaz aylarında bozkırın ortasında yeşilliğiyle göz kamaştıran tarihi istasyon adeta görsel şölen sunuyor.

20 bin çam ağacının titizlikle korunduğunu ifade eden vatandaşlar, şunları ifade etti:

“Burası 1969 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’nda çalışan işçilerce orman haline getirilmiş, ağaçlar dikilmiş. Muhteşem bir yer.