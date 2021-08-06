HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bu görüntüler Türkiye'den! Bozkırın ortasındaki ‘vaha’ görenleri büyülüyor

Bu görüntüler Türkiye'den! Bozkırın ortasındaki ‘vaha’ görenleri büyülüyor

06.08.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta bozkırın ortasındaki ‘vaha’ havadan görüntülendi. 4 mevsim bir başka güzelliğe bürünen tarihi istasyon, zaman zaman da fotoğraf sanatçılarını ağırlıyor.

Kars’ın Selim ilçesinde 53 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCCD) çalışan işçiler tarafından çam ağaçlarıyla ağaçlandırılan ve yeşil görüntüsüyle adeta göz kamaştıran, yöre halkı arasında ‘bozkırın ortasındaki vaha’ olarak bilinen tarihi ‘Benliahmet Tren İstasyonu' görenleri etkiliyor.

YEŞİLLİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

TCDD tarafından 1969 yılında Doğu Anadolu'daki tren yolları ile tren istasyonları çevresine, yoğun kar yağışının rayları olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla dikilen yaklaşık 20 bin çam hem bölgenin görünümü değiştirdi.
Hem de vatandaşlara yaz aylarında mesire alanı oldu. Yaz aylarında bozkırın ortasında yeşilliğiyle göz kamaştıran tarihi istasyon adeta görsel şölen sunuyor.
20 bin çam ağacının titizlikle korunduğunu ifade eden vatandaşlar, şunları ifade etti:
“Burası 1969 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’nda çalışan işçilerce orman haline getirilmiş, ağaçlar dikilmiş. Muhteşem bir yer.
Çam ağaçları buram buram çam kokuyor burası, bozkırın ortasında bir ‘vaha’yı andırıyor. Görsel bir güzelliğe sahip, çok güzel bir yer."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ziya Selçuk'tan ilk açıklama

Ziya Selçuk'tan ilk açıklama

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı

Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı

Katliam gibi kaza! 6 ölü, 37 yaralı

Katliam gibi kaza! 6 ölü, 37 yaralı

MasterChef'te gergin anlar! 'Galatasaray' örneği kızdırdı!

MasterChef'te gergin anlar! 'Galatasaray' örneği kızdırdı!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer oldu

Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer oldu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Sarıklı amiral' emekli edildi

'Sarıklı amiral' emekli edildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Otoparkta büyük yangın! 86 araç kül oldu

Otoparkta büyük yangın! 86 araç kül oldu

Bu kadarına da pes! Yanan tarlaları satışa çıkardılar

Bu kadarına da pes! Yanan tarlaları satışa çıkardılar

Ankara'da yangın! Dumanlar Anıtkabir'e ulaştı

Ankara'da yangın! Dumanlar Anıtkabir'e ulaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.