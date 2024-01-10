Bu hatadan kaçının: Asla buzdolabına koymamanız gereken 12 yiyecek!

Mutfakta en sık kullanılan eşyalardan biri olan buzdolabı, yiyeceklerimizi taze tutmak için harika bir araçtır. Ancak bilinenşn askine her besin bu soğutucu ortamda aynı derecede iyi saklanmaz. Bazı gıdalar, buzdolabına koyulduğunda beklenmedik şekillerde bozulabilir veya tadını kaybedebilir. Buzdolabı, bazı gıdalar için mükemmel bir saklama alanıdır ancak bazıları için uygun değildir. Buzdolabına asla koymamanız gereken 12 besin haberimizde.

ASLA BUZDOLABINA KOYMAMANIZ GEREKEN 12 YİYECEK!

1) DOMATES Buzdolabında saklanan domatesler kısa süre içerisinde hem lezzetini hem de dokusunu kaybedecektir. Üstelik soğuk domatesin oldukça tatsız olduğunu da biliyoruz. Şimdiye kadar yediğiniz en lezzetli domatesleri düşünün hiç biri soğuk değildi. Dışarıda muhafaza ettiğiniz domatesleri güneş ışığından uzak tutmanız önemli.

2) EKMEK Bayatlamaması için ekmeğinizi buzdolabına koyduğunuzda daha çabuk bayatlamasını ve kurumasını sağlamış olursunuz.

3) PATATES Patates buzdolabına girdiğinde yumuşar ve küflenir. Nişasta soğuk sevmez. Patatesin dokusunu ve tadını koruyabilmek için soğuk değil serin bir ortamda saklamalısınız.

4) SOĞAN Soğan ve sarımsak buzdolabına konulduğunda soğuk ve kuru hava nedeniyle nemini ve dokusunu kaybedebilir. Soğan ve sarımsaklarınızı serin ve karanlık bir alanda muhafaza edebilirsiniz. Ancak dilimlenmiş olanları, hava geçirmez bir kabın içerisinde buzdolabında saklayabilirsiniz.