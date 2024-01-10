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    4. Bu hatadan kaçının: Asla buzdolabına koymamanız gereken 12 yiyecek!

    Bu hatadan kaçının: Asla buzdolabına koymamanız gereken 12 yiyecek!

    10.01.2024 10:31 | Son Güncelleme:
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    Gıda saklama konusunda buzdolabının sağladığı pratiklik, bazı besinler için doğru bir seçenek değil. Bozdolabı pek çok gıdayı taze tutmak için kullanılır ancak her besin için buzdolabı uygun değildir. Bazı yiyecekler, soğuk ortamlarda hızla bozulabilir veya tadını kaybedebilir. Bu besinler, doğru koşullarda saklandığında daha uzun süre dayanabilir ve tazeliğini koruyabilir. İşte asla buzdolabına koymamanız gereken 12 yiyecek...

    Mutfakta en sık kullanılan eşyalardan biri olan buzdolabı, yiyeceklerimizi taze tutmak için harika bir araçtır. Ancak bilinenşn askine her besin bu soğutucu ortamda aynı derecede iyi saklanmaz. Bazı gıdalar, buzdolabına koyulduğunda beklenmedik şekillerde bozulabilir veya tadını kaybedebilir. Buzdolabı, bazı gıdalar için mükemmel bir saklama alanıdır ancak bazıları için uygun değildir. Buzdolabına asla koymamanız gereken 12 besin haberimizde.

    ASLA BUZDOLABINA KOYMAMANIZ GEREKEN 12 YİYECEK!

    1) DOMATES

    1) DOMATES
    Buzdolabında saklanan domatesler kısa süre içerisinde hem lezzetini hem de dokusunu kaybedecektir. Üstelik soğuk domatesin oldukça tatsız olduğunu da biliyoruz. Şimdiye kadar yediğiniz en lezzetli domatesleri düşünün hiç biri soğuk değildi. Dışarıda muhafaza ettiğiniz domatesleri güneş ışığından uzak tutmanız önemli.

    2) EKMEK

    2) EKMEK
    Bayatlamaması için ekmeğinizi buzdolabına koyduğunuzda daha çabuk bayatlamasını ve kurumasını sağlamış olursunuz.

    3) PATATES

    3) PATATES
    Patates buzdolabına girdiğinde yumuşar ve küflenir. Nişasta soğuk sevmez. Patatesin dokusunu ve tadını koruyabilmek için soğuk değil serin bir ortamda saklamalısınız.

    4) SOĞAN

    4) SOĞAN
    Soğan ve sarımsak buzdolabına konulduğunda soğuk ve kuru hava nedeniyle nemini ve dokusunu kaybedebilir. Soğan ve sarımsaklarınızı serin ve karanlık bir alanda muhafaza edebilirsiniz. Ancak dilimlenmiş olanları, hava geçirmez bir kabın içerisinde buzdolabında saklayabilirsiniz.

    5) SARIMSAK

    5) SARIMSAK
    Sarımsak buzdolabında filizlenir ve lastik kıvamına gelip küflenir. Sarımsak serin ve kuru yerde saklanır.
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    domates patates soğan
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