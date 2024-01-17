Bu kişilerle sevgili olurken iki kez düşünün! İlişkide en zor 4 burç

ASLAN BURCU

Aslan burçları özellikle ilişkiler de fazla bencil davranabilir. Sürekli kendi dediklerinin yapılmasını ve hayatın onların etrafında dönmelerini ister. Bu durum karşı taraf için bir süre sonra çekilmez bir hal alabilir. Aslan burçları bir ortamda tüm ilginin üzerinde olmasını çok sever. İlgi çekmek için siz fark etmeden elinden geleni yapar. Aslan burcu olan kişilerin bu tavrı bir süre sonra sizi rahatsız edebilir.