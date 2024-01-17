KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Burçlar - Astroloji
    4. Bu kişilerle sevgili olurken iki kez düşünün! İlişkide en zor 4 burç

    Bu kişilerle sevgili olurken iki kez düşünün! İlişkide en zor 4 burç

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    17.01.2024 12:21 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Duygusal ilişkilerde, çiftler arasında yaşanan bazı sorunlar sonrasında büyüyerek ilişkiyi zedeleyebiliyor. Bazen siz ne kadar çabalarsanız da karşı tarafın değişmeyen özellikleri yüzünden bir sonuca varmayabilirsiniz. Bazı çiftler çok iyi anlaşırken bazı çiftler uyumsuzluk içerisinde hiç anlaşamıyorlar. Bu noktada astrolojiden yararlanarak kişinin burç özelliklerine bakmak fayda sağlayabiliyor. İşte ilişkide en zor 4 burç ve özellikleri...

    Burçlar kişinin karakteristik özelliklerini belirliyor. Bir ilişkiye başlamadan önce çoğu kişi karşı tarafın burcunu merak eder. Burç yorumlarına bakarak nasıl bir kişilikte olduğu, olaylar karşısında ne tepkiler verebileceği önceden analiz edilebilir. Astrolojide öyle burçlar var ki onlarla anlaşmak çok zordur ve bir ilişkiye başlamadan önce iki kez düşünmeniz gerekebilir. İşte asla sevgili olmadan önce iki kez düşünmeniz gereken 4 burç ve özellikleri...

    ASLA SEVGİLİ OLUNMAMASI GEREKEN 4 BURÇ!

    YAY BURCU

    YAY BURCU

    Düzenlerini asla bozmak istemezler. Beraber yaşamak ya da evlenmek gibi bir düşünceniz varsa asla yanaşmayacaktır. Sizden sürekli kendi düzenlerine ayak uydurmanızı beklerler ama rahatları sarsılacaksa tek bir adım bile atmazlar.

    İKİZLER BURCU

    İKİZLER BURCU

    İlişkide işler ciddileşince enerjisi düşük bir insana dönüşürler. Muhtemelen sizin tek elinizle yapacağınız işlerle uğraşıp, tükendiklerini iddia ederler. Her şeyi sizden beklerler. Oturdukları yerden yemekleri önlerine gelsin, faturalarını sihirli eller ödesin isterler. Hayatın gerçeklerini kabul etmekten de kaçınırlar.

    ASLAN BURCU

    ASLAN BURCU

    Aslan burçları özellikle ilişkiler de fazla bencil davranabilir. Sürekli kendi dediklerinin yapılmasını ve hayatın onların etrafında dönmelerini ister. Bu durum karşı taraf için bir süre sonra çekilmez bir hal alabilir. Aslan burçları bir ortamda tüm ilginin üzerinde olmasını çok sever. İlgi çekmek için siz fark etmeden elinden geleni yapar. Aslan burcu olan kişilerin bu tavrı bir süre sonra sizi rahatsız edebilir.

    KOÇ BURCU

    KOÇ BURCU

    Koç burcu olan kişilerin ilgi çeken bu heyecanlı yapılarının ardında zaman zaman gergin ve sinirli olabilen bir insan bulunur. Koç burcu olan kişiler ani öfke patlamaları yaşayabilir. Koç burcu ile bir ilişki yaşarken kendinizi her an bir kavganın ortasında bulabilirsiniz. Koç burçları yaşanan kavgalardan sonra mutlaka sizden uzaklaşır ve gurur yapıp geri dönmez. Koç burçlarının bu tavrı sizin huzurlu bir ilişki yaşamanıza engel olur.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    Aslan burcu İkizler burcu Koç burcu Yay burcu Astroloji burçlar çiftler ilik
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

    Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

    Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

    Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

    En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.