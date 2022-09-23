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Burçların kimsenin bilmediği cinsellik sırları ve en sevdikleri seks pozisyonları

23.09.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsellik kişinin zevklerine, karakterine göre değişiklik gösteriyor. Bu değişiklikler sır gibi saklanıyor. Burçların sevdiği seks pozisyonları ve cinsellik sırları görünen değişimler arasında bulunuyor. Kendiniz ve partneriniz için en uygun seks pozisyonunun hangisi olduğu merak ediyorsanız buradan öğrenebilirsiniz. Bu pozisyonlar aldığınız zevkin çok daha artmasını sağlayacaktır.

Burçlar karakterler ve davranışlar üzerinde büyük bir rol oynuyor. Zaman zaman değişimler görülse de belirli burca sahip olan insanların davranışları ortak oluyor. Bu bazı burçları çok sevmemizi sağlarken bazılarına ön yargılı yaklaşmamıza neden oluyor. Burçların karakterlerine göre cinselliğe bakış açıları da değişiyor. Her burcun cinselliği algılayış şekli farklılık gösteriyor. Bazı burçların libidosu oldukça yüksekken bazıları ise cinselliğe daha sevgiyle yaklaşıyor. İşte burçların cinsellik sırları ve ideal pozisyonları...

BURÇLARIN SEKS SIRLARI VE EN İDEAL POZİSYONLARI

KOÇ BURCU KADINI - TERS COWGİRL

KOÇ BURCU KADINI - TERS COWGİRL
Seks yapmak istediğini açıkça belirtebilir bir koç kadını. Tabuları yoktur ve yeni şeyler denemekten hoşlanırlar. Fantezi düşleri kurarlar ve karşısında cesur bir partner olduğunda bu hayalleri gerçekleştirmekten kaçınmazlar

KOÇ BURCU ERKEĞİ - TERS COWGİRL

KOÇ BURCU ERKEĞİ - TERS COWGİRL
Çabuk uyarılan koç erkeği her yerde ve her şartta seks yapabilmektedir. Romantik olan bir kadın için biraz fazla hızlı ve kaba sayılabilir. Sonuca geç ulaşıp kısa sürede tekrar sevişebilirler.

BOĞA BURCU ERKEĞİ - THE YOGİ

BOĞA BURCU ERKEĞİ - THE YOGİ
Konu üremekse eğer inanılmaz bir cinsel performans gösterirler. Geç uyarılır fakat sonrasında saatlerce sevişebilir. Tek gecelik ilişkiler onlara göre değildir. Partnerinden sevgi görmeyi ve okşanmayı beklerler.

BOĞA BURCU KADINI - THE YOGİ

BOĞA BURCU KADINI - THE YOGİ
Gösterişten ve lüksten etkilenir bir boğa kadını. Uygun ambiansı yarattığınızda içindeki ateş ortaya çıkacaktır. Aşkta ve sekste fazlasıyla sabırlıdır. Tekrarlanan hareketlerden bıkmaz.

İKİZLER BURCU ERKEĞİ - İKİZ DÜĞÜM

İKİZLER BURCU ERKEĞİ - İKİZ DÜĞÜM
Değişik ortamlardan ve değişik partnerlerden zevk alır bir ikizler erekği. Sürekli aynı partnerle olmak onları sıkar ve iktidarsızlaşmalarına sebep olur. Değişik pozisyonlar denemk onlar için seksin en önemli ve heyecan uyandıran kısmıdır.
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