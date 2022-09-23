Burçların kimsenin bilmediği cinsellik sırları ve en sevdikleri seks pozisyonları

Burçlar karakterler ve davranışlar üzerinde büyük bir rol oynuyor. Zaman zaman değişimler görülse de belirli burca sahip olan insanların davranışları ortak oluyor. Bu bazı burçları çok sevmemizi sağlarken bazılarına ön yargılı yaklaşmamıza neden oluyor. Burçların karakterlerine göre cinselliğe bakış açıları da değişiyor. Her burcun cinselliği algılayış şekli farklılık gösteriyor. Bazı burçların libidosu oldukça yüksekken bazıları ise cinselliğe daha sevgiyle yaklaşıyor. İşte burçların cinsellik sırları ve ideal pozisyonları...

BURÇLARIN SEKS SIRLARI VE EN İDEAL POZİSYONLARI

KOÇ BURCU KADINI - TERS COWGİRL Seks yapmak istediğini açıkça belirtebilir bir koç kadını. Tabuları yoktur ve yeni şeyler denemekten hoşlanırlar. Fantezi düşleri kurarlar ve karşısında cesur bir partner olduğunda bu hayalleri gerçekleştirmekten kaçınmazlar

KOÇ BURCU ERKEĞİ - TERS COWGİRL Çabuk uyarılan koç erkeği her yerde ve her şartta seks yapabilmektedir. Romantik olan bir kadın için biraz fazla hızlı ve kaba sayılabilir. Sonuca geç ulaşıp kısa sürede tekrar sevişebilirler.

BOĞA BURCU ERKEĞİ - THE YOGİ Konu üremekse eğer inanılmaz bir cinsel performans gösterirler. Geç uyarılır fakat sonrasında saatlerce sevişebilir. Tek gecelik ilişkiler onlara göre değildir. Partnerinden sevgi görmeyi ve okşanmayı beklerler.

BOĞA BURCU KADINI - THE YOGİ Gösterişten ve lüksten etkilenir bir boğa kadını. Uygun ambiansı yarattığınızda içindeki ateş ortaya çıkacaktır. Aşkta ve sekste fazlasıyla sabırlıdır. Tekrarlanan hareketlerden bıkmaz.