Burcunuza özel fitness hareketleri

Özellikle yaz aylarında spora verilen önem artıyor. Kadınların istedikleri kiloya ulaşırken sıkılaşması ve esnemesi için en uygun sporlar arasında fitness bulunuyor. Çok çeşitli fitness hareketleri var. Kişiler kendi zevklerine ve vücut biçimlerine göre istedikleri hareketleri yapabiliyor. Eğer burcunuza uyumlu olan fitness hareketlerini merak ediyorsanız aşağıdaki hareketleri uygulayabilirsiniz.

BURÇLARA GÖRE FİTNESS HAREKETLERİ

KOÇ BURCU (KAYA TIRMANIŞI VE BİSİKLETE BİNME) Dinamik, motive ve rekabetçi olan Koç'lar, yeni maceracı veya zorlu fitness rutinlerini ilk deneyenlerdir. Fiziksel öz bakım, kasıtlı, cesur ruhları için harikalar yaratır, hayata karşı motive olmuş tutumlarını ve özgüven duygularını geri kazandırır. Düzenli aerobik egzersiz yapmıyorsanız, temiz havaya çıkın ve açık kırsal alanda koşuya veya yürüyüşe çıkın. Neden rekabetçi bisiklet, yürüyüş veya atletizmi denemiyorsunuz? Ateşli ruhunuzu serbest bırakmanın ve yenilemenin en faydalı yolu. Koç'un harcayacak fazla enerjisi vardır, bu nedenle hızlı bir yürüyüşün günlük antrenmanı, bir sprint koşusuna kadar inşa edilmesi, ardından sıcak küvete batırılması çok yönlü dengeyi çağıracaktır. Hayata olan tutkunuzu beslemek ve meydan okumaya olan sevginizi geri kazanmak için sörf veya kaya tırmanışı yapmayı deneyin. Sosyalleşirken, çekiciliğinizi arttırmak ve dikkat çekmek için belki de bir bilezik veya kolye olarak bir veya iki kırmızı carnelian taşı takın veya taşıyın.

BOĞA BURCU (TİBETLİ YOGA VE AĞACA SARILMA) Şehvetli, ayakları yere basan ve güvenilir olan Boğalar, öz bakıma cömert bir yaklaşıma sahiptir. Vücutlarını şımartma sevgileri ve güzellik ürünleri hakkındaki bilgileri, fiziksel görünümlerine bakmanın en büyük zevklerinden biri olduğu anlamına gelir. Boğalar düzenli egzersiz söz konusu olduğunda biraz tembel olabilirler, ancak içgüdüsel olarak kanepeden ayrılma ve kırsal kesimde yürüyüşe çıkma zamanının ne zamana denk geldiğini 'bilirler'.Tibetçe bir yoga şekli olan ve aynı zamanda tam vücut egzersizi olan Kum Nye gibi haftalık bir egzersiz rutini eklemeye çalışın. Etrafınızda gördüğünüz güzellikten zevk alarak duygusallığınızı besleyin. Ağaçlara sarılın ve doğal dünyayla bağlantı kurun - ve bir dolunay gecesinde, banyonuzu baştan çıkarıcı çekicilikle doldurmak için beş gül kuvars kristali ile çevreleyin.

İKİZLER BURCU (TAİ CHİ VE NAZİK KOŞU) Zodyak'ın ebedi kelebeği olarak bilinen İkizler burçları hafif yürekli ve çok yönlüdür. Ancak herhangi bir özel kişisel bakım programına bağlı kalmak zorunda kalırlarsa can sıkıntıları ışık hızında gerçekleşebilir. Eklektik bir seçenek yelpazesi arasından seçim yapabildiğiniz sürece, meraklı, neşeli zihniniz tatmin edilmelidir. İkizler ruhunuza sadık kalmanın yolu, 'her şey gider' özdeyişiyle yaşamaktır. Solunum sisteminiz, açık havada günlük veya haftalık tai chi egzersizinden ve ardından yoga güneşi selamlama uygulamasından yararlanacaktır. Zihninizi aşırı düşünmekten kurtarmak için kırsal kesimde nazik koşularla alternatif olun ve fiziksel olarak merkezlenmiş hissetmenize yardımcı olmak için sakinleştirici bir nefes çalışması yapın. Bazı şifreli bulmacalar yaparak rahatlayın veya hayata analitik yaklaşımınızı beslemek için yeni bir dil öğrenin.

YENGEÇ BURCU (EVDE PİLATES VE PELOTON) Hassas ve nostaljik olan Yengeçler, doğal olarak, genellikle kendi refahları pahasına, etraflarındaki herkese bakmaya çekilir. Yine de Yengeçler kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmemelidir. Kendilerine daha fazla bakmaya başladıklarında, egzersizi başkalarına yardım etmelerine yardımcı olacak dinamik bir sevinç olarak görmeye başlayacaklar. Sen bir ev kuşusun, bu yüzden formda kalmak için bir Peloton, yoga veya Pilates uygulamasıyla egzersiz yapın. Gerçekten mutlu olmak için, ailenize, atalarınıza veya sadece kendinize ve sizi geçmişe bağlayan şeylere ait olma duygusunu hissetmeniz gerekir. Tarih, mitoloji okuyarak, aile ağacınızı inşa ederek veya tarot gibi birkaç antik sanatı uygulayarak bu ihtiyacı karşılayın, bu da size sadece geçmişle sezgisel bir bağlantı kurmakla kalmayacak, aynı zamanda ruhunuzu da besleyecektir.