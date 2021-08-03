Bursluluk sınavı ne zaman? İşte 2021 İOKBS tarihi ve konuları...

25 Nisan'da gerçekleşmesi gereken ancak pandemi nedeniyle ertelenen bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Sınava haftalar kala MEB tarafından açıklama geldi. MEB, soru sorulacak derslere ait konu, kazanım ve açıklamaları yayınladı. Bursluluk sınavı bu sene sonbaharda gerçekleşecek.

Bursluluk sınavı ne zaman?

Bursluluk sınavına ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk, 25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavının olduğunu söylemiş ve, "Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." ifadelerini kullanmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bursluluk sınavının 5 Eylül'e ertelendiğini bildirdi. 2021 yılı bursluluk sınavında soru sorulacak derslere ait konu, kazanımlar ise MEB'in internet adresinden görüntülenecek.

5 Eylül'de gerçekleşecek sınavın konu ve kazanımları belli oldu.

BURSLULUK SINAVI KONULARI 2021 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik yapılacak sınava girecek olan öğrenciler, sorumlu oldukları konu ve kazanımlara Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinden ulaşacak.