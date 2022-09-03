Büyük beden sosyal medya fenomeni Karina Martinez, “Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

Kendisini kırmızı bikini takımında rahat ve mutlu hissettiğini dile getiren Martinez, “Kimse şişman olduğumu söylemedi ve garip bakışlarla bana yaklaşmadı. Bol tişörtler içinde kendimi sakladığım için pişmanım. Bu size kendinizi mutlu hissettiren şeyleri giymeniz için bir hatırlatma” notunu ekledi.

Vücudun bir tabu olarak algılanmaması gerektiğini ve dış görünüşü nedeniyle insanların yargılanamayacağını dile getiren Martinez, “Vücut asla tabu olmamalı. Kendinize iyi davranın ve bedeninizin isteklerine kulak verin. Konfor alanınızın dışında bir şeyler deneyin, bir gün markete kolsuz bir üst giyseniz bile, bu küçük adımlar sizi daha büyük adımlara götürecektir. İstediğini her şeyi giyme konusunda tamamen özgürsünüz. Unutmayın size bir kraliçe olduğunuz ve muhteşem göründüğünüz için bakıyorlar” dedi.