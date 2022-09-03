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Büyük beden sosyal medya fenomeni Karina Martinez, “Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

03.09.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden sosyal medya fenomeni Karina Martinez, plajda tanga bikinisiyle boy gösterdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçilerini istediklerini giyme konusunda cesaretlendirmeyi misyon edinen Martinez son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik gönderileriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Karina Martinez, sınırlara meydan okuyarak tanga bikinisiyle paylaşım yaptı. YouTube’da içerik üreten Martinez, arkadaşlarıyla İbiza’nın Balear Adası’nda geçirdiği muhteşem tatilinin anlarının takipçileriyle paylaştı. TikTok’ta yaptığı paylaşımda 32 yaşındaki fenomen isim Akdeniz kumsalında kırmızı bikini üstü ve ona uygun tanga bikini altıyla dolaştı.

“SAKLADIĞIM İÇİN PİŞMANIM”

Kendisini kırmızı bikini takımında rahat ve mutlu hissettiğini dile getiren Martinez, “Kimse şişman olduğumu söylemedi ve garip bakışlarla bana yaklaşmadı. Bol tişörtler içinde kendimi sakladığım için pişmanım. Bu size kendinizi mutlu hissettiren şeyleri giymeniz için bir hatırlatma” notunu ekledi.
Vücudun bir tabu olarak algılanmaması gerektiğini ve dış görünüşü nedeniyle insanların yargılanamayacağını dile getiren Martinez, “Vücut asla tabu olmamalı. Kendinize iyi davranın ve bedeninizin isteklerine kulak verin. Konfor alanınızın dışında bir şeyler deneyin, bir gün markete kolsuz bir üst giyseniz bile, bu küçük adımlar sizi daha büyük adımlara götürecektir. İstediğini her şeyi giyme konusunda tamamen özgürsünüz. Unutmayın size bir kraliçe olduğunuz ve muhteşem göründüğünüz için bakıyorlar” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tanga tanga bikini
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