HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Canavarın adı Adnan! Siyasi ayağı da deşifre oluyor! Fatih Erbakan hakkındaki bu iddiayı ilk kez duyacaksınız 'Yalvararak yardım istedi'

Canavarın adı Adnan! Siyasi ayağı da deşifre oluyor! Fatih Erbakan hakkındaki bu iddiayı ilk kez duyacaksınız 'Yalvararak yardım istedi'

15.02.2024 16:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, din adı altında etrafını kandıran kendisini mesih, seçilmiş kişi olarak tanıtan tarikat liderlerinden çok çekti. Bu tarikat liderleri tıpkı FETÖ ve Adnan Oktar gibi silahlandı ve devletin önemli yerlerine sızdı. Adnan Oktar örgütünden 2018 yılında ayrılan ve devletle iş birliği yapan Özkan Mamati ve operasyon sırasında mali şube müdürü olan Furkan Sezer çözülmenin yaşanmasında önemli rol oynadı.

Eski mali şube müdürü olan Furkan Sezer de 140 Journos kanalı tarafından yapılan belgeselde birbirinden önemli detayları açıklamıştı. Adnan Oktar örgütünün siyasi ayağında hangi isimler olduğu en çok merak edilen konu başlıkları arasında! Furkan Sezer, örgütün siyasi ayağında AK Parti MKYK üyesi Hayati İnanç'ın olduğunu iddia etti.

Youtube

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA! 'FATİH ERBAKAN, ADNAN OKTAR'A YALVARDI'

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA! 'FATİH ERBAKAN, ADNAN OKTAR'A YALVARDI'

Özkan Mamati ise Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya attı! Özkan Mamati'nin aktardıklarına göre Fatih Erbakan, uzun süre Adnan Oktar ile iletişim içindeydi. Fatih Erbakan'ın 2011 ile 2016 seneleri arasında Saadet Partisi'nin genel başkanı olan Mustafa Kamalak'ı indirmek için Adnan Oktar'a yalvardığı da iddialar arasında!

'BEN BUNA CANLI KANLI ŞAHİT OLDUM'

'BEN BUNA CANLI KANLI ŞAHİT OLDUM'

'Fatih Erbakan, Adnan Oktar'a yapılan operasyon öncesinde Adnan Oktar ile görüştü. Ben fiziki olarak oradaydım, bunlara şahidim' diyen Özkan Mamati, o dönem Saadet Partisi'nin başında Mustafa Kamalak'ın olduğunu ve Fatih Erbakan'ın Mustafa Kamalak yerine partinin başına geçmek için Adnan Oktar'dan yardım istediğini aktardı.

Operasyondan sonra Adnan Oktar'ı savunmaya kalktı. Candaş Tolga Işık'ın programında saçma sapan argümanlar üretti. Bu örgütün toplu iğnesini bile savunmak akla mantığa uygun değildir.

ADNAN OKTAR'IN SİYASİ AYAĞI HAYATİ İNANÇ MI? TOPA TUTTU

ADNAN OKTAR'IN SİYASİ AYAĞI HAYATİ İNANÇ MI? TOPA TUTTU

Adnan Oktar operasyonu sırasında mali şube müdürü olan Furkan Sezer, AK Parti MKYK üyesi Hayati İnanç'ın örgütün siyasi ayağındaki isimlerden biri olduğunu iddia etti! Furkan Sezer, isim vermeden örgütün siyasi ayağını işaret ettiğini Hayati İnanç'ın da avukatları aracılığıyla bu içeriklere erişim engeli getirttiğini belirtti.

'KIZ ÇOCUKLARINI İSTİSMARA UĞRAMAKTAN KURTARAN İNSANLARLA UĞRAŞIYOR'

'KIZ ÇOCUKLARINI İSTİSMARA UĞRAMAKTAN KURTARAN İNSANLARLA UĞRAŞIYOR'

Furkan Sezer, 'Sen İslam diyeceksin, peygamber diyeceksin bununla ilgili kanal kanal dolaşacaksın. 12 yaşındaki kız çocuklarını Dragos'ta cinsel istismara uğramaktan kurtaran insanlarla uğraşacaksın. Örgüt mensuplarını kurtarmaya çalışacaksın. Bunu Adnan Oktar da yapıyor senin bundan farkın ne! diyerek Hayati İnanç'ı topa tuttu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Adnan Oktar Fatih Erbakan hayati inanç
En Çok Okunan Haberler
Akşener aday göstermişti! 117 kişi tepki gösterip istifa etti

Akşener aday göstermişti! 117 kişi tepki gösterip istifa etti

Çobana işkence yapıp, çıplak görüntülerini paylaştılar!

Çobana işkence yapıp, çıplak görüntülerini paylaştılar!

Marmara Denizi'nde batan gemiden son video!

Marmara Denizi'nde batan gemiden son video!

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bluzunu açıp öpmeye başladı

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bluzunu açıp öpmeye başladı

Özgür Demirtaş, "Hazır olun" diyerek uyardı! Enflasyon için tarih verdi: "Dayanın"

Özgür Demirtaş, "Hazır olun" diyerek uyardı! Enflasyon için tarih verdi: "Dayanın"

'Arkadan hançerleyen olmayız' mesajıyla duyurdu

'Arkadan hançerleyen olmayız' mesajıyla duyurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.