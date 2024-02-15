Canavarın adı Adnan! Siyasi ayağı da deşifre oluyor! Fatih Erbakan hakkındaki bu iddiayı ilk kez duyacaksınız 'Yalvararak yardım istedi'

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA! 'FATİH ERBAKAN, ADNAN OKTAR'A YALVARDI'

Özkan Mamati ise Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya attı! Özkan Mamati'nin aktardıklarına göre Fatih Erbakan, uzun süre Adnan Oktar ile iletişim içindeydi. Fatih Erbakan'ın 2011 ile 2016 seneleri arasında Saadet Partisi'nin genel başkanı olan Mustafa Kamalak'ı indirmek için Adnan Oktar'a yalvardığı da iddialar arasında!