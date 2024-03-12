Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri yeniden incelenecek! Ölüp ölmediği yıllardır tartışma konusuydu... 'Bir sonraki aşama mezarın açılması' diyerek açıkladı

Münevver Karabulut'u 2009 yılında vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun ölüp ölmediğiyle ilgili tartışmalar yıllardır Türkiye'nin gündeminden düşmezken, Karabulut ailesinin başvurusuyla gündeme gelen Garipoğlu'nun mezarının açılması talebiyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Karabulut ailesinin Feth-i Kabir işlemi başvurusunu inceleyen Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyaya bilirkişi atadı.
Savcılık ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp savcılığa gönderilmesini istedi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilen yazıda "Cem Garipoğlu'nun Klasik Otopsi İşlemi sırasında yapılan işlemlere dair fotoğrafları ve video kayıtlarının ivedi Cumhuriyet Başsavcılığımıa gönderilmesi rica olunur" ifadeleri yer aldı.
Bilirkişinin Garipoğlu'nun otopsisi sırasında tutulan tutanak ve görüntülerini inceleyerek, raporunu kısa bir sürede mahkemeye sunması bekleniyor.
Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın otopsi fotoğraf ve videolarının bilirkişiye teslim edilmesi ve bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırılmasının son derece önemli olduğunu söyleyerek, "Dosyada bunca delil varken, kamu vicdanı bu kadar rahatsızken mutlaka Feth-i Kabir işlemi yapılmalıdır" dedi.
Epözdemir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Geldiğimiz noktada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının otopsi fotoğraf ve videolarını bilirkişiye teslim edilmesi ve bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırılması son derece önemli.
Bu başvurumuz neticesinde hukuki sürecin işlediğini net bir şekilde ortaya koyuyor.
Bir sonraki aşama şüphesiz ki mezarın açılması. Dosyada bunca delil varken, müvekkillerimizin yanı sıra Cem Garipoğlu'nun babası da mezarın açılmasını talep ediyorken, kamu vicdanı bu kadar rahatsızken mutlaka fethi kabir işlemi yapılmalıdır.