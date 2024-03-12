Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri yeniden incelenecek! Ölüp ölmediği yıllardır tartışma konusuydu... 'Bir sonraki aşama mezarın açılması' diyerek açıkladı

"FETH-İ KABİR YAPILMALIDIR"

Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın otopsi fotoğraf ve videolarının bilirkişiye teslim edilmesi ve bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırılmasının son derece önemli olduğunu söyleyerek, "Dosyada bunca delil varken, kamu vicdanı bu kadar rahatsızken mutlaka Feth-i Kabir işlemi yapılmalıdır" dedi.