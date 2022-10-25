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Çevrenizde olduklarında dikkat edin! En iki yüzlü burçlar

25.10.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevremizde bulunan insanlar kabul etmesek de bize oldukça zarar verebilirler. Ailemizi seçebilme şansımız olmasa da arkadaşlıklarımızda ve aşk hayatımızda doğru kişileri seçebiliriz. İki yüzlü insanlar zor fark edilse de tüm hayatı etkileyen zorlu durumlar yaşamanıza yol açabilirler. İşte en iki yüzlü burçlar...

Astrologlar burçlarımızın karakterimizi belirlediğini söylüyor. Etrafımızda bulunan kişilerin benzer kötü özelliklerine baktıklarımızda aynı burçlardan oldukları görülüyor. Tabi ki karakterler yükselen ve ay burçlarına göre de değişebiliyor. Ancak iki yüzlü insanlara bakıldığında genellikle bu burçlara sahip oldukları görülüyor.

EN İKİ YÜZLÜ BURÇLAR

İKİZLER BURCU

İKİZLER BURCU
İkizler değilse, zodyakın en iki yüzlü işareti başka kim olabilir? Kelimenin tam anlamıyla iki zihinlidirler. Echols, "Bir dakika bir şey söyleyecekler veya yapacaklar ve sonra tam tersini yapacaklar; o anda doğruyu söylüyorlar, ancak anlar değiştikçe gerçek de değişiyor" diyor. "Merkür tarafından yönetildikleri için hızlı bir zihinleri vardır, bu da düşüncelerinin sürekli yarıştığı, büyüdüğü ve değiştiği anlamına gelir." Onları her gördüğünüzde, bir konu hakkında görünüşte farklı bir fikirleri olacak. Neyse ki, kötü niyetli değil.

AKREP BURCU

AKREP BURCU
Bu burcun sinsi olma ünü vardır ve bazı sinsilik durumları iki yüzlü olmaya yöneltir. Astrolog Emily Newman , "Akrepler, hedeflerine ulaşmak için her yolu deneyen hırslı insanlardır" diyor . "Hedeflerine ulaşmak için sizi manipüle etmeden önce en harika arkadaşınız gibi görünebilirler. Gerçek niyetlerini ortaya koymadıkları için iki yüzlüdürler." Akrep ile düşündüğünüz kadar sıkı olmadığınızı fark etmeden önce, bir Akrep ile aylar hatta yıllar geçirebilirsiniz.

TERAZİ BURCU

TERAZİ BURCU
Lara, "Teraziler kendilerine sır tutamazlar çünkü ağızlarını kapalı tutamazlar" diyor. "Terazi'ye bir sır verirseniz, bunu başka birine anlatmak için sabırsızlanırlar." İlginç bir şekilde, gerçekten pişmanlık duyuyorlar. “Teraziler güveninizi kırdıkları için kendilerini kötü hissedecekler ve bir dahaki sefere daha iyisini yapacaklarını söyleyecekler, ancak bu bir dahaki sefere sır tutabilecekleri anlamına gelmiyor” diye belirtiyor. Nedense kontrol edemiyorlar. Onları iki yüzlü arkadaşlar listenizde üst sıralara yerleştirin.
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