Che Guevara kimdir? Che Guevara kaç yaşında ve neden öldü? İşte Che Guevara sözleri...

* Köpeklerin kardeşliği, aralarına kemik atılıncaya kadardır. * Savcı: El Salvador’da ne yapıyordun? Che: Tenimi bronzlaştırıyordum. Savcı: Peki binayı neden havaya uçurdun? Che: Güneşimi kapatıyordu. * Hayatta öyle seçimler yap ki kazandığın şeyler, kaybettiklerine değsin. * İyilik yapmaya devam et. Karşındaki o iyiliğe olmasa bile sen o iyiliğe layıksın. * Arkamdan konuşmaya devam et çünkü karşıma çıkacak kadar büyük değilsin… * En kötüsü de ne biliyor musun? Kendine yenilmek, pes etmek. * Gerçekçi ol, imkânsızı iste… * Ölüm seni yanıltmasın. Bir düşün yaşayanları. Alnını korkusuzca kaldır. Kimin yanındasın ve yerin neresi. Ve senin en çaresiz anında tek silahın nedir? * Ayakkabılarımın altı delikti; ama üstü her zaman boyalıydı… * Çoğu bana maceracı diyecek, evet öyleyim. Ama farklı bir türden… İnançlarını doğrulamak uğruna, postunu tehlikeye atan türden. * İki şeye hakkım var: Özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim, çünkü kimse beni canlı tutsak edemez.

* Ben Ernesto’ydum sadece Ernesto, siz de sadece bir şey olarak var olursunuz. Che olmayı kendim istedim, sizde inanırsanız olursunuz, inanırsanız. * Kaybetmekten korkma; bir şeyi kazanman için bazı şeyleri kaybetmelisin. Ve unutma; kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. * Belki hiç bir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de beni yolumdan etmedi! * Hayatta öyle seçimler yap ki; kazandığın şeyler, kaybettiklerine değsin. * En önemlisi, kabiliyetinizi koruyabilmeniz, dünyanın neresinde olursa olsun her haksızlığı kendinize karşı yapılmış gibi hissetme kabiliyetinizi. Bu bir devrimcinin en önemli özelliğidir. * Ölüm nereden ve nasıl gelirse gelsin. Savaş sloganlarımız kulaktan kulağa yayılacaksa ve silahlarımız elden ele geçecekse ve başkaları mitralyöz sesleriyle, savaş ve zafer naralarıyla cenazelerimize ağıt yakacaklarsa ölüm hoş geldi, safa geldi. * Tanrı beni dostlarımdan korusun. Düşmanlarımı kendi başıma yenebilirim… * Bir devrimci başkasına atılan tokadı kendi yüzünde hissedendir… * Peşinden gidecek cesaretin varsa, bütün hayaller gerçek olabilir… * Bir şeyi yapmak için, onu çok sevmelisiniz. Bir şeyi sevmek için, ona delicesine inanmalısınız. * Dünyanın neresinde olursa olsun, haksız yere birisinin suratına atılan tokadı kendi suratında hissetmeyen kişinin insanlığından şüphe ederim.