Che Guevara kimdir? Che Guevara kaç yaşında ve neden öldü? İşte Che Guevara sözleri...

İŞTE CHE GUEVARA SÖZLERİ

* Köpeklerin kardeşliği, aralarına kemik atılıncaya kadardır. * Savcı: El Salvador’da ne yapıyordun? Che: Tenimi bronzlaştırıyordum. Savcı: Peki binayı neden havaya uçurdun? Che: Güneşimi kapatıyordu. * Hayatta öyle seçimler yap ki kazandığın şeyler, kaybettiklerine değsin. * İyilik yapmaya devam et. Karşındaki o iyiliğe olmasa bile sen o iyiliğe layıksın. * Arkamdan konuşmaya devam et çünkü karşıma çıkacak kadar büyük değilsin… * En kötüsü de ne biliyor musun? Kendine yenilmek, pes etmek. * Gerçekçi ol, imkânsızı iste… * Ölüm seni yanıltmasın. Bir düşün yaşayanları. Alnını korkusuzca kaldır. Kimin yanındasın ve yerin neresi. Ve senin en çaresiz anında tek silahın nedir? * Ayakkabılarımın altı delikti; ama üstü her zaman boyalıydı… * Çoğu bana maceracı diyecek, evet öyleyim. Ama farklı bir türden… İnançlarını doğrulamak uğruna, postunu tehlikeye atan türden. * İki şeye hakkım var: Özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim, çünkü kimse beni canlı tutsak edemez.