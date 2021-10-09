Che Guevara kimdir? Che Guevara kaç yaşında ve neden öldü? İşte Che Guevara sözleri...

Che Guevara 14 Haziran 1928 yılında Arjantin'in Rosario şehrinde doğdu. Guevara Arjantinli Marksist-Leninist siyasetçi, Küba gerillaları ile Enternasyonalist gerillaların lideri ve sosyalist bir devrimci. Guevara tıp üzerine eğitim alırken Latin Amerika'yı dolaştı ve buradaki insanların yoksulluğuna şahit oldu. Elde ettiği deneyimler sonrası eşitsizliği gidermenin yolunun devrim olduğuna kanaat getirdi ve Marksizm'i incemeye başladı. Sonrasında Başkan Jacobo Arbenz Guzmán'ın önderliğinde Guatemala’nın sosyal devrimine katıldı. İşte detaylar...
CHE GUEVARA KİMDİR?
Che Guevara, 1959'da Küba'da yönetimi ele alan Fidel Castro'nun askeri nitelikli 26 Temmuz Hareketi'nin bir üyesi oldu. Guevara, yeni hükümette çeşitli pozisyonlarda görev aldı, gerilla savaşı teorisi ve uygulamaları üzerine makaleler ve kitaplar yazdı. Tüm bunların ardından, diğer ülkelerdeki devrimci harekete katılmak için 1965'te Küba'dan ayrıldı.
Che Guevara ilk önce Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti. Ardından CIA ve Amerikan Ordusu Özel Harekât Birlikleri'nin ortak operasyonu sonrası yakalanacağı Bolivya'ya hareket etti. Guevara 9 Ekim 1967'de Vallegrande yakınlarındaki La Higuera'da Bolivya Ordusu'nun elindeyken öldürüldü. Guevara'nın ölüm saatlerinde yanında olanlar, onun yargısız infaz edildiğine şahit oldular.
Tarihe damga vuran siyasi liderlerden biri olan Guevara, ölümden sonra dünya üzerinde sosyalist devrimci hareketlerin sembolü oldu. Alberto Korda tarafından çekilen Guevara'nın fotoğrafı "dünya üzerindeki en ünlü fotoğraf ve 20. yüzyılın sembolü" olarak nitelendi.
İŞTE CHE GUEVARA SÖZLERİ
* Köpeklerin kardeşliği, aralarına kemik atılıncaya kadardır.
* Savcı: El Salvador’da ne yapıyordun? Che: Tenimi bronzlaştırıyordum. Savcı: Peki binayı neden havaya uçurdun? Che: Güneşimi kapatıyordu.
* Hayatta öyle seçimler yap ki kazandığın şeyler, kaybettiklerine değsin.
* İyilik yapmaya devam et. Karşındaki o iyiliğe olmasa bile sen o iyiliğe layıksın.
* Arkamdan konuşmaya devam et çünkü karşıma çıkacak kadar büyük değilsin…
* En kötüsü de ne biliyor musun? Kendine yenilmek, pes etmek.
* Gerçekçi ol, imkânsızı iste…
* Ölüm seni yanıltmasın. Bir düşün yaşayanları. Alnını korkusuzca kaldır. Kimin yanındasın ve yerin neresi. Ve senin en çaresiz anında tek silahın nedir?
* Ayakkabılarımın altı delikti; ama üstü her zaman boyalıydı…
* Çoğu bana maceracı diyecek, evet öyleyim. Ama farklı bir türden… İnançlarını doğrulamak uğruna, postunu tehlikeye atan türden.
* İki şeye hakkım var: Özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim, çünkü kimse beni canlı tutsak edemez.
* Ben Ernesto’ydum sadece Ernesto, siz de sadece bir şey olarak var olursunuz. Che olmayı kendim istedim, sizde inanırsanız olursunuz, inanırsanız.
* Kaybetmekten korkma; bir şeyi kazanman için bazı şeyleri kaybetmelisin. Ve unutma; kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin.
* Belki hiç bir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de beni yolumdan etmedi!
* Hayatta öyle seçimler yap ki; kazandığın şeyler, kaybettiklerine değsin.
* En önemlisi, kabiliyetinizi koruyabilmeniz, dünyanın neresinde olursa olsun her haksızlığı kendinize karşı yapılmış gibi hissetme kabiliyetinizi. Bu bir devrimcinin en önemli özelliğidir.
* Ölüm nereden ve nasıl gelirse gelsin. Savaş sloganlarımız kulaktan kulağa yayılacaksa ve silahlarımız elden ele geçecekse ve başkaları mitralyöz sesleriyle, savaş ve zafer naralarıyla cenazelerimize ağıt yakacaklarsa ölüm hoş geldi, safa geldi.
* Tanrı beni dostlarımdan korusun. Düşmanlarımı kendi başıma yenebilirim…
* Bir devrimci başkasına atılan tokadı kendi yüzünde hissedendir…
* Peşinden gidecek cesaretin varsa, bütün hayaller gerçek olabilir…
* Bir şeyi yapmak için, onu çok sevmelisiniz. Bir şeyi sevmek için, ona delicesine inanmalısınız.
* Dünyanın neresinde olursa olsun, haksız yere birisinin suratına atılan tokadı kendi suratında hissetmeyen kişinin insanlığından şüphe ederim.