Çiftlik Bank’ta parası kalanlar ne yapacak? Mehmet Aydın mağdurların parasını ödeyecek mi?

Türkiye'nin en popüler dolandırıcısı, "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye döndü ve teslim oldu. Bunun ardından "Çiftlik Bank’ta parası kalanlar ne yapacak?" , "Mehmet Aydın mağdurların parasını ödeyecek mi?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Mehmet Aydın Çiftlik Bank mağdurlarının parasını geri ödeyecek mi?

Çektiği video ile teslim olacağını ve Türkiye'de yargılanacağını söyleyen Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da Türk Başkonsolosluğu'na teslim oldu.

Kurduğu Çiftlik Bank sayesinde 500 milyon TL vurgun yapmıştı. Çiftlik Bank ilk kuruluşunda oyun olarak hizmet vermiş ardından binlerce kişinin yatırım yapmasıyla büyümüştü.

77 bin 843 kişi Çiftlik Bank'a yatırdığı paranın daha fazlasını alma umudu içerisindeydi. Böylelikle Çiftlik Bank büyüdükçe büyüdü.

Kar bir yana, yatırdıkları parayı bile çekemeyen 77 bin 843 kişi dolandırıldığını fark etti.