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Çiftlik Bank’ta parası kalanlar ne yapacak? Mehmet Aydın mağdurların parasını ödeyecek mi?

04.07.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, Çiftlik Bank şirketine yatırılan paralar sayesinde binlerce kişiyi dolandırmış ve yurt dışına kaçmıştı. Aydın, uzun süredir kırmızı bültenle aranıyordu. Teslim olmaya karar veren Mehmet Aydın Türkiye'ye döndü. Şimdi ise birçok kişinin aklında "Çiftlik Bank’ta parası kalanlar ne yapacak?" , "Mehmet Aydın mağdurların parasını ödeyecek mi?, " soruları var. İşte ayrıntılar...

Türkiye'nin en popüler dolandırıcısı, "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye döndü ve teslim oldu. Bunun ardından "Çiftlik Bank’ta parası kalanlar ne yapacak?" , "Mehmet Aydın mağdurların parasını ödeyecek mi?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Mehmet Aydın Çiftlik Bank mağdurlarının parasını geri ödeyecek mi?

Çektiği video ile teslim olacağını ve Türkiye'de yargılanacağını söyleyen Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da Türk Başkonsolosluğu'na teslim oldu.
Kurduğu Çiftlik Bank sayesinde 500 milyon TL vurgun yapmıştı. Çiftlik Bank ilk kuruluşunda oyun olarak hizmet vermiş ardından binlerce kişinin yatırım yapmasıyla büyümüştü.
77 bin 843 kişi Çiftlik Bank'a yatırdığı paranın daha fazlasını alma umudu içerisindeydi. Böylelikle Çiftlik Bank büyüdükçe büyüdü.
Kar bir yana, yatırdıkları parayı bile çekemeyen 77 bin 843 kişi dolandırıldığını fark etti.
SPK raporuna göre 77 bin 843 kişi toplamda 511 milyon TL yatırdı. 62 bin 877 kişiye ise 393.3 milyon TL ödeme yapıldı.
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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Mehmet Aydın

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