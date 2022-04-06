Cinsel ilişki sırasında acı çekiyorsanız dikkat! Prezervatif ve kayganlaştırıcılar...

Kadınlarda sık görülen hastalıklar arasında olan rahim ağzı yaraları, vajinal kanamalara, ağrılara hatta cinsel ilişki sırasında ağrıya neden olabiliyor. Doğum kontrol hapı kullananlarda, prezervatif veya tampon kullanımı sırasında rahim ağzının travmatize olması ile, sperm öldürücü veya kayganlaştırıcı krem kullanımına bağlı olarak rahim ağzı yaralarının oluşabilir.
Vajinal kanamalara varana kadar çok fazla belirtiyle ortaya çıkan rahim ağzı yaraları hem sosyal hayatı hem de cinsel yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Peki, Rahim ağzı yarası nedir? Belirtileri nelerdir? Rahim ağzı yaraları neden olur? Rahim ağzı yaraları nasıl tedavi edilir? İşte merak edilenler…
CİNSEL İLİŞKİ ESNASINDA AĞRI ÇEKİYORSANIZ DİKKAT!
RAHİM AĞZI YARALARINA DİKKAT!
Rahim ağzı yaraları kadınlarda sık görülen bir hastalıktır. Rahim ağzı yaraları rahim ağzının normalin dışında bir görüntü almasıdır. Rahim ağzı iltihapları, servikal erozyon, servikalektropiyon rahim ağzında yara görüntüsü verir.
SERVİSİT (RAHİM AĞZI İLTİHABI)
Rahim ağzı dokusunun iltihabi durumudur. Cinsel ilişkide bulunan her yaştaki kadında görülebilir. Servisite neden olarak enfeksiyonlar ve rahim ağzına olan travmalar sayılabilir. Rahim ağzı enfeksiyonları ve travmalarında bölgeye kan akımı artar. Kan akımı artan bölge daha kızarık ve şiş bir görünüm alır.
SERVİKAL EROZYON VE EKTROPİYON
Servikal erozyon ve ektropiyon. Rahim ağzının iç yüzü ve dış yüzü birbirinden farklı hücrelerle döşenmiştir. Bu farklılık iç yüzün kırmızı renkte dış yüzün pembe renkte görülmesine neden olur. İç ve dış yüzeyi ayıran sınır bölgeye transformasyon zonu denir.
İç yüzeyi döşeyen hücrelerin dış yüzeye ilerlemesine ektropiyon (servikaleversiyon)denir. Bu durum bir kanser değildir. Gebelikte ve genç kızlarda ektropiyon görülmesi normal kabul edilir. Doğum kontrol hapı kullananlarda, prezervatif veya tampon kullanımı sırasında rahim ağzının travmatize olması ile, sperm öldürücü veya kayganlaştırıcı krem kullanımına bağlı olarak oluşabilir.
RAHİM AĞZI YARALARI KADINDA NE GİBİ ŞİKAYETLERE YOL AÇAR?
Kasıklarda ağrı ve normalin dışında sarı-yeşil, kötü kokulu vajinal akıntısı olan kadınlarda tek başına veya diğer bazı hastalıklarla birlikte servisit görülebilir. Anormal vajinal kanama, cinsel ilişki esnasında ağrı (Disparoni), İdrar yaparken yanma (disüri), bel ağrısı...
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