Cinsel ilişki sırasında acı çekiyorsanız dikkat! Prezervatif ve kayganlaştırıcılar...

Kadınlarda sık görülen hastalıklar arasında olan rahim ağzı yaraları, vajinal kanamalara, ağrılara hatta cinsel ilişki sırasında ağrıya neden olabiliyor. Doğum kontrol hapı kullananlarda, prezervatif veya tampon kullanımı sırasında rahim ağzının travmatize olması ile, sperm öldürücü veya kayganlaştırıcı krem kullanımına bağlı olarak rahim ağzı yaralarının oluşabilir.

Vajinal kanamalara varana kadar çok fazla belirtiyle ortaya çıkan rahim ağzı yaraları hem sosyal hayatı hem de cinsel yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Peki, Rahim ağzı yarası nedir? Belirtileri nelerdir? Rahim ağzı yaraları neden olur? Rahim ağzı yaraları nasıl tedavi edilir? İşte merak edilenler…