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    4. Çöpe atan bin pişman! Tıkanmış lavaboları şıp diye açıyor, buzdolabı kokusunu gideriyor...

    Çöpe atan bin pişman! Tıkanmış lavaboları şıp diye açıyor, buzdolabı kokusunu gideriyor...

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    07.08.2024 07:39
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    Kahve ülkemizde çaydan sonra en sık içilen içecekler arasında yer alıyor. Vazgeçilmez lezzetlerimizden biri olan Türk kahvesi neredeyse her evde tüketiliyor. Kahvenin kendi faydalarının yanı sıra telvesinin de bilinmeyen faydaları var. Çöp diye atılan kahve telvelerinin tıkanmış lavabodan, yanmış tencereye ve hatta solan bitki bakımına kadar birçok faydası var. İşte kahve telvesini bugüne kadar çöpe attığınız için pişman olacağınız kullanım alanları...

    Kahve telvesinin kullanım alanlarından biri olan cilt bakımı birçok kişi tarafından biliniyor ancak telvenin faydası sadece bununla sınırla değil. Duyunca şaşıracağınız kahve telvesinin hayat kolaylaştıran 7 kullanım alanını haberimizde derledik.

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    Express

    KAHVE TELVESİNİN 7 KULLANIM ALANI

    SOLMUŞ BİTKİLERİ CANLANDIRIR

    SOLMUŞ BİTKİLERİ CANLANDIRIR
    Hepimizin evinde en az 1 tane mutlaka bulunan sardunya, açelya ya da kamelya gibi asitli toprak seven çiçekler, en az sizin kadar seviyor kahveyi. Hem toprağı besliyor, hem de çayın aksine sinekleri, böcekleri, hatta salyangozları ve kargaları bitkilerden uzak tutuyor.

    YANMIŞ TENCERELERİ TEMİZLER

    YANMIŞ TENCERELERİ TEMİZLER
    Bir mutfak fırçasının ucuna ya da süngerinin yüzeyine sürdüğünüz telveyle ovun yaktığınız yemeğin tenceresini, bakın nasıl söküp atıyor o inatçı kirleri! Üstünden de cila niyetine deterjanla geçiniz.

    ÇÖP KOKUSU GİDERME

    ÇÖP KOKUSU GİDERME
    Çöp kovasının altına bir miktar kahve telvesi serpiştirin. Bu, çöp kokusunu emmeye yardımcı olur ve kötü kokuların yayılmasını engeller.

    BUZDOLABI KOKUSUNU GEÇİRİR

    BUZDOLABI KOKUSUNU GEÇİRİR
    Telveyi gazete kağıdına yayın, güneşte ya da sıcak bir köşede kurutun. Sonra bir çay altlığı ya da kâseye aktarıp, buzdolabının uygun bir köşesine yerleştirin. O ekşi kokuyu karbonattan daha iyi emiyor.

    SOĞAN SARIMSAK KOKUSUNU GEÇİRİR

    SOĞAN SARIMSAK KOKUSUNU GEÇİRİR
    Soğan, sarımsak doğradıktan sonra kokusunu gidermek için de ellerinizi telveyle ovuşturup yıkayabilirsiniz. Hem yüzeyde kalan yağ sayesinde nemlendirici etkisi de oluyor.
    Anahtar Kelimeler:
    kahve telvesi
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