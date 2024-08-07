Çöpe atan bin pişman! Tıkanmış lavaboları şıp diye açıyor, buzdolabı kokusunu gideriyor...

Kahve telvesinin kullanım alanlarından biri olan cilt bakımı birçok kişi tarafından biliniyor ancak telvenin faydası sadece bununla sınırla değil. Duyunca şaşıracağınız kahve telvesinin hayat kolaylaştıran 7 kullanım alanını haberimizde derledik.
KAHVE TELVESİNİN 7 KULLANIM ALANI
SOLMUŞ BİTKİLERİ CANLANDIRIR
Hepimizin evinde en az 1 tane mutlaka bulunan sardunya, açelya ya da kamelya gibi asitli toprak seven çiçekler, en az sizin kadar seviyor kahveyi. Hem toprağı besliyor, hem de çayın aksine sinekleri, böcekleri, hatta salyangozları ve kargaları bitkilerden uzak tutuyor.
YANMIŞ TENCERELERİ TEMİZLER
Bir mutfak fırçasının ucuna ya da süngerinin yüzeyine sürdüğünüz telveyle ovun yaktığınız yemeğin tenceresini, bakın nasıl söküp atıyor o inatçı kirleri! Üstünden de cila niyetine deterjanla geçiniz.
ÇÖP KOKUSU GİDERME
Çöp kovasının altına bir miktar kahve telvesi serpiştirin. Bu, çöp kokusunu emmeye yardımcı olur ve kötü kokuların yayılmasını engeller.
BUZDOLABI KOKUSUNU GEÇİRİR
Telveyi gazete kağıdına yayın, güneşte ya da sıcak bir köşede kurutun. Sonra bir çay altlığı ya da kâseye aktarıp, buzdolabının uygun bir köşesine yerleştirin. O ekşi kokuyu karbonattan daha iyi emiyor.
SOĞAN SARIMSAK KOKUSUNU GEÇİRİR
Soğan, sarımsak doğradıktan sonra kokusunu gidermek için de ellerinizi telveyle ovuşturup yıkayabilirsiniz. Hem yüzeyde kalan yağ sayesinde nemlendirici etkisi de oluyor.