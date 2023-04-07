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  4. CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 YENİ: 7 Nisan 2023 hadisli, en güzel, yazılı, farklı, anlamlı ve ramazan ayına özel resimli cuma mesajları

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 YENİ: 7 Nisan 2023 hadisli, en güzel, yazılı, farklı, anlamlı ve ramazan ayına özel resimli cuma mesajları

07.04.2023 06:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları resimli, hadisli, güzel, yazılı, farklı ve anlamlı seçenekleriyle 7 Nisan 2023 Cuma günü internette yerini aldı. Bugün birçok kişi WhatsApp ve Telegram anlık mesajlaşma uygulamaları da dahil olmak üzere Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunacak. Biz de bu mecralarda paylaşmanız için hadisli, en güzel, yazılı, farklı, anlamlı ve ramazan ayına özel resimli cuma mesajları ile sözlerini sizler için derledik. İşte resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları resimli, yeni, hadisli, güzel, yazılı, farklı ve anlamlı seçenekleriyle bir cuma gününde daha arama motorlarında araştırılıyor. Bugün birçok kişi camiye gidecek. Eller semya kalkacak, dualar edilecek. Müslümanlar tarafından mübarek olduğu kabul edilen bugünü sevdiklerine anımsatmak isteyenler internette hadisli, en güzel, yazılı, farklı, anlamlı ve ramazan ayına özel resimli cuma mesajlarını araştırıyor. İşte 2023'e özel en yeni resimli cuma mesajları...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 7 NİSAN 2023

Hayırlı Cumalar... Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. 

Allah'ım beni senin sevginle, seni sevenlerin sevgisiyle ve Ssana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. Cumamız mübarek olsun.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar.

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