CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI 2022! Ayetli, hadisli en yeni Cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözleri

Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri, bu mübarek günü sevdiklerine, yakınlarına, arkadaş ve akrabalarına anımsatmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün eller semaya yükselecek ve birçok kişi camilere akın edecek. Resimli, dualı Cuma mesajları ve ayetli, hadisli en yeni Cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözlerini sizler için hazırladık. İşte WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook'ta paylaşabileceğiniz en özel anlamlı, ayetli, hadisli en yeni Cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözleri...
CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI 2022!
Ey Nefsim Şeytana Yem Olmak mı Yoksa Cennette Gül Olmak mı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.
Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.
Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.
Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!
Bu Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.
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