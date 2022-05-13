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CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI 2022! Ayetli, hadisli en yeni Cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözleri

13.05.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri İslam alemi tarafından mübarek olduğu kabul edilen Cuma gününün gelmesi sebebiyle en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ailenize ve arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz ya da sosyal medyada paylaşabileceğiniz sözleri sizler için derledik. WhatsApp, Instagram, ve Facebook'ta paylaşabileceğiniz Ayetli, hadisli en yeni Cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözleri haberimizde. İşte Ayetli, hadisli en yeni Cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözleri...

Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri, bu mübarek günü sevdiklerine, yakınlarına, arkadaş ve akrabalarına anımsatmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün eller semaya yükselecek ve birçok kişi camilere akın edecek. Resimli, dualı Cuma mesajları ve ayetli, hadisli en yeni Cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözlerini sizler için hazırladık. İşte WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook'ta paylaşabileceğiniz en özel anlamlı, ayetli, hadisli en yeni Cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözleri...

CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI 2022!

Ey Nefsim Şeytana Yem Olmak mı Yoksa Cennette Gül Olmak mı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.
Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.
Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.
Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!
Bu Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.
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cuma mesajları
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