'Damsız girilmez' mahkemeye taşındı: Eğlence mekanlarına gidenleri ikiye bölen uygulamaya vize çıktı!

Bar, dans kulübü, disko gibi özellikle de hafta sonu eğlenceleri için tercih edilen mekanların birçoğuna damsız gidenler kapıdan geri dönmek durumunda kalıyor. Mekanda huzuru sağlamak adına uygulanan bu yöntem huzuru kaçırmayacak kişilerin huzurunu kaçırabiliyor. İşte bu çok konuşulan uygulama hakkında bir o kadar ses getirecek bir karar çıktı.
Fransızca'dan dilimize giren 'dam' sözcüğü; (dansta) kavalyenin eşi, erkeğe eşlik eden kadın anlamlarını taşıyor. Mekanların bazılarının girişinde bu ifade yer alırken bazılarında güvenlik görevlileri uygulamayı bizzat sağlıyor.
Show TV'nin haberine göre; Ankara Barosu bundan birkaç sene önce avukatlar partisi düzenledi; tek erkeklerin katılamayacağını, katılımcı kadınlardan ücret alınmayacağı belirtildi.
Erkek katılımcılardan biri bu durumu Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'na taşıdı ve kurum 'eşitliğe aykırı' kararı verdi.
Ankara 9. İdare Mahkemesi hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davayı reddetti. Ankara Bölge İdare Mahkemesi ise tarihi bir karara imza atarak idare mahkemesinin kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin iptaline oy birliğiyle karar verdi.
Yani 'Damsız girilmez' uygulamasına vize çıktı.