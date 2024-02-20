'Damsız girilmez' mahkemeye taşındı: Eğlence mekanlarına gidenleri ikiye bölen uygulamaya vize çıktı!

Bar, dans kulübü, disko gibi özellikle de hafta sonu eğlenceleri için tercih edilen mekanların birçoğuna damsız gidenler kapıdan geri dönmek durumunda kalıyor. Mekanda huzuru sağlamak adına uygulanan bu yöntem huzuru kaçırmayacak kişilerin huzurunu kaçırabiliyor. İşte bu çok konuşulan uygulama hakkında bir o kadar ses getirecek bir karar çıktı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

