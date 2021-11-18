Doğal antibiyotik Gaziantep'in soğan kebabı adeta şifa deposu! Bilen menüde olmasa bile istiyor

Gastronomi şehri Gaziantep'in önemli lezzetlerinden biri olan soğan kebabı, kış aylarında tercih edilen yemekler arasında yer alıyor. Özellikle pandemi döneminde gribin ve nezlenin doğal ilacı olarak bilinen soğan kebabı, havaların soğumaya başlamasıyla beraber kentteki kebapçılarda pişirilmeye başlandı. İçerisinde bulundurduğu soğanıyla, baharatlarıyla, kuzu etiyle, nar pekmeziyle adeta şifa deposu olan soğan kebabı gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklık kazandırdığı için kış aylarında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Soğan kebabının yapılışı hakkında bilgi veren Mutfak Sanatları Merkezi Mutfak Şefi Cuma Kaplan, soğan kebabının yoğun ilgi gördüğünü de belirterek, şunları söyledi:

“Gaziantepliler, mangalı gördüğü gibi hemen kebap yapası gelir. Soğan kebabımızda mevsimsel olarak yaptığımız doğal antibiyotiktir. Soğan kebabının 2 tür yapımı vardır. Birincisi; soğan kebabını mangalda pişirdikten sonra tepsiye alıyoruz. Daha sonra tepsideyken üzerine sos katıyoruz ve kendi buharında pişirip demlendiriyoruz. İkinci yapımı ise yine şişe dizermiş gibi eti ve soğanı tepsiye diziyoruz. Dizdikten sonra sosunu ekliyoruz ve Gazianteplilerin yaptığı gibi mahallelerde bulunan taş fırınlarda pişiriyoruz ya da isteyenler evlerindeki fırınlarda da pişirebilir. İsteyen herkes kolaylıkla yapabilir."