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  4. Düzce'de üç aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Düzce'de üç aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

13.07.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de üç aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Düzce'de minibüs, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolunda seyreden Recep B. idaresindeki 81 AAC 101 plakalı minibüs, Hal Kavşağı mevkisinde, Yeni Sanayi Sitesi'nden yola çıkmaya çalışan İbrahim Y'nin kullandığı 54 AEZ 253 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Recep B'nin aracı, refüjü aşarak Küçük Sanayi Sitesi'nden yola çıkmaya çalışan Gökhan A. yönetimindeki 81 ABG 636 plakalı otomobile vurdu.

Kazada, minibüs ve hafif ticari araç sürücüsü, Zekiye D, Kübra Y, Meryem Y, Ahmet S, Semih S, Cevdet K, Emine K, Yasemin K. ve Kağan K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Düzce'de üç aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Düzce'de üç aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Düzce'de üç aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Düzce'de üç aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Düzce'de minibüslerin ve otomobilin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Düzce'de minibüslerin ve otomobilin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Düzce'de minibüslerin ve otomobilin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Düzce'de minibüslerin ve otomobilin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Düzce'de minibüslerin ve otomobilin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Düzce'de minibüslerin ve otomobilin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı
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Düzce kaza yaralı

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