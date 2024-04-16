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    4. Düzgün eyeliner çekebilmek için göz kapağı ameliyatına harcadığı para dudak uçuklattı

    Düzgün eyeliner çekebilmek için göz kapağı ameliyatına harcadığı para dudak uçuklattı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    16.04.2024 10:00
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    Bir güzellik uzmanı, göz kalemini düzgün bir şekilde uygulayabilmek için üst göz kapaklarının kısmen alınması ameliyatına tonlarca para harcadı. 39 yaşındaki Gemma Gilfoyle, üst göz kapağını kaplayan fazla deriden nefret ediyordu. 19 yıldır makyaj sektöründe çalışan Gemma, kendini makyaj yaptığı kadınlarla kıyaslamaktan kendini alamadı.

    Hollanda'nın Amsterdam kentinde yaşayan bir kadın göz kapağındaki fazla derisinin alınması için bıçak altına yattı, ancak iyileşirken sağ gözünün arkasında 5 santimetrelik bir yara izi kaldı. Ancak Gemma bu operasyondan hiç pişmanlık duymuyor ve yeni göz kapaklarına makyaj yapacağı için çok heyecanlı olduğunu söylüyor.

    Vitrin

    New York Post'ta yer alan habere göre, Gemma Gilfoyle isimli bir kadın, “Güzellik sektöründe çalışıyorum, dolayısıyla fazla derili göz kapağına sahip gözlerimin her zaman farkında olmuşumdur. Şimdi ise kendimi harika hissediyorum." dedi.

    Gemma, bazı müşterilerinin salonunda bu konuda sohbet ettiğini duyduktan sonragöz kapaklarını aldırabileceğini ilk kez duydu.

    Prosedür için 479,78 dolar ödedi; ayrıca bir otelde iki gece için 355,16 dolar ve kendisi ve kocası Ryan için Amsterdam'a gidiş-dönüş uçuşları için 747,70 dolar ödedi. Kadın toplamda 1,5 bin dolar harcama yaptı. Ameliyat 10 Şubat 2024'te gerçekleşti ve Gemma uyanıkken yapıldı.

    Şöyle dedi: “Ameliyathaneye giriyorsunuz, gözünüze lokal anestezi yapıyorlar. Gözleriniz kapalı ve fazla deriyi cımbızla alıyorlar; bunu hissedebiliyorsunuz ama acı verici değil. Toplamda yaklaşık 30 dakika sürdü."

    İkinci günde Gemma'nın gözleri morarmaya başladı, altı gün boyunca şiştiler ve ona dört ay boyunca yara izi kalacağı söylendi.

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    Anahtar Kelimeler:
    göz ameliyatı Göz güzellik sant
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