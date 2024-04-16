Düzgün eyeliner çekebilmek için göz kapağı ameliyatına harcadığı para dudak uçuklattı

Prosedür için 479,78 dolar ödedi; ayrıca bir otelde iki gece için 355,16 dolar ve kendisi ve kocası Ryan için Amsterdam'a gidiş-dönüş uçuşları için 747,70 dolar ödedi. Kadın toplamda 1,5 bin dolar harcama yaptı. Ameliyat 10 Şubat 2024'te gerçekleşti ve Gemma uyanıkken yapıldı.