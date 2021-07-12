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Ehliyet sınav sonuçları sorgulama! 2021 ehliyet sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

12.07.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ehliyet sahibi olmak isteyen vatandaşların katıldığı ehliyet sınav sonuçları MEB tarafından ilan edilmekte. Adaylar, öncelikle e-sınav ile kayıtlı oldukları merkezlerde sınava giriyorlar. Sonrasında ise ilan edilen sonuçları yine internet üzerinden sorgulayabiliyorlar. Peki 2021 ehliyet sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ehliyet sınav sonuçları sorgulama...

Binlerce adayın katılım sağladığı ehliyet sınav sonuçları MEB tarafından ilan edilmeye devam ediyor. e-sınav şeklinde gerçekleşen sınavda, adaylar kayıtlı oldukları merkezlerde sınava giriyorlar. Sonrasında ise sonuçlar online şekilde ilan ediliyor. Peki 2021 ehliyet sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

Ehliyet sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

Sürücü adaylarının takip ettiği ehliyet sınavları artık genellikle e-sınav yani online olarak yapılmakta. Ehliyet almak isteyen adaylar önceden belirtilmiş olan merkezlere giderek adlarına oturum açılmış olan bilgisayara geçmekte.
Kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra adaylar bilgisayar üzerinden soruları okuyarak şıkları işaretliyorlar. Sınav sonrası bilgisayar üzerinden “sınavı bitir” seçeneğini seçen kişinin sınavı tamamlanmış oluyor. İsteyen aday ise sınavın hemen sonrasında e-sınav olduğu için sonuçları inceleyip sorgulayabiliyor.
MEB tarafından gerçekleştirilmiş olan ehliyet sınavlarının sonuçları e sınav sonuç sorgulama sayfası olarak bilinen “esinav.meb.gov.tr” adresi üzerinden ilan edilmekte.
Adaylar sınav sonrası TC kimlik numarasını ve güvenlik kodunu girdikten sonra sonuç bilgisine de ulaşabiliyor. Sınavda 70 ve üzeri alan adaylar başarılı olarak kabul edilmekte. Buna göre 50 soru içerisinden 35 tanesini doğru yapanlar sınavı geçmeye hak kazanıyor. 35 doğrunun altında doğru yapanlar ise bir defa daha sınava girmek durumunda kalıyorlar.
Ehliyet sınavı sonuçlarını sorgulamak için bu linki kullanabilirsiniz: "http://esinav.meb.gov.tr/SonucAciklama.aspx"
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