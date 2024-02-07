El sıkışma şekliniz yaşam sürenizi anlatıyor! Kalp sorunlarından demansa kadar belirti veriyor... İşte araştırma sonuçları

Bilim adamları el sıkışmala hareketlerinin gösterdiği sinyalleri incelediler. Metro'da yer alan habere göre ister zayıf kavrama ister avuç içlerinin terlemesi olsun, elinizde dikkat etmeniz gereken bazı sinyaller bulunuyor. İşte detaylar...
Londra Queen Mary Üniversitesi'nin araştırmasına göre zayıf bir el sıkışma, gelecekteki kalp krizi veya felçlerin bir göstergesi olabilir.
İngiliz Kalp Vakfı tarafından finanse edilen bir çalışmada, bilim insanları yaklaşık 5.000 kişinin kavrama gücünü analiz etti ve daha zayıf bir el kavramasının genişlemiş, hasar görmüş kalplerle ilişkili olduğunu buldu.
Araştırmayı Queen Mary'deki William Harvey Araştırma Enstitüsü'nden yürüten Profesör Steffen Petersen şunları söyledi: 'El kavrama kuvveti ucuz, tekrarlanabilir ve uygulaması kolay bir ölçümdür ve kalp hastalığı riski yüksek olan kişileri belirlemenin ve bunları önlemenin kolay bir yolu olabilir.'
Ancak BHF kıdemli kalp hemşiresi Julie Ward, bunun diğer faktörlerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek şunları ekledi: 'Bu araştırmanın, kendinizi gevşek bir el sıkışma durumunda bulursanız kalp krizi geçireceğiniz anlamına gelmediğini akılda tutmak önemlidir. Kalp sağlığınız veya genel kondisyonunuz hakkında endişeleriniz varsa lütfen doktorunuzla konuşun.'
1951 ve 1976 yılları arasında gerçekleştirilen bir çalışma, daha düşük el kavrama kuvvetinin "tüm nedenlere bağlı ölüm oranlarının artmasıyla önemli ölçüde ilişkili" olduğunu gösterirken, British Medical Journal'da yayınlanan ayrı bir araştırma, orta yaşta zayıf bir tutuş geliştirenlerin %20 daha yüksek el tutuşuna sahip olduğunu buldu.
Hertfordshire ve Büyük Londra'yı kapsayan özel ev ziyareti pratisyeni Dr. Suhail Hussain'e göre, kavrama gücünün zamanla zayıflaması, kişinin daha sonraki yaşamında 'kalp krizi, felç ve kardiyovasküler bağlantılı ölüm' riskiyle karşı karşıya olduğunu gösterebilir.
Ancak şu uyarıda bulunuyor: 'Bir kolda veya vücudun bir tarafında ani kavrama veya hareket kaybı, felcin en yaygın semptomlarından biridir.'
Düşük ruh hali ile zayıf el sıkışma arasındaki potansiyel bağlantıyı araştırmak için 45 yaş üstü 51.000'den fazla kişiden elde edilen verilere bakan bilim insanları, Ulusal Tıp Kütüphanesi'nde şunları iddia etti: 'Daha düşük el kavrama kuvveti, artan depresyon olasılığıyla ilişkiliydi. El kavrama kuvvetinin erken değerlendirilmesi, orta ve yaşlı yetişkinler arasında depresyon riski taşıyan popülasyonları belirleyebilir.'
One Day Tests ve NHS GP'nin klinik direktörü Dr. Adam Staten şöyle açıklıyor: 'Fiziksel sağlık kötü olduğunda el kavrama kuvveti kötüleştiğinden ve fiziksel sağlıksızlık depresyon için bir risk faktörü olduğundan, bazı insanlar şunu ileri sürdü ve bazı çalışmalar şunu buldu: Daha zayıf bir el kavraması aynı zamanda birinin depresyon riskinin daha yüksek olduğu anlamına da gelebilir.
'Ayrıca, depresyonu olan insanlar sıklıkla motivasyonlarını kaybederler ve kendilerini yorgun hissederler, bu nedenle fiziksel olarak daha az formda olmaları alışılmadık bir durum değildir ve bu da daha zayıf bir el kavramasıyla kendini gösterebilir.'
Chemist4U Eczacısı Ian Budd şunları söylüyor: 'Kavrayış gücünün kaybı, özellikle yaşlı yetişkinlerde bilişsel ve fiziksel işlevlerin azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Artrit ve demans gibi durumların her ikisi de düşük kavrama kuvvetiyle bağlantılıdır.'
Bunun nedeni henüz net olmasa da Dr. Adam şunları söylüyor: 'Daha zayıf bir kavrama, sağlıkta bilişsel gerilemeyi de içeren daha küresel bir bozulmanın sadece erken bir işareti olabilir, ancak bazı araştırmacılar bu durum ile arasında örtüşme olduğunu öne sürmüşlerdir. Bilişten ve fiziksel görevlerden (yürümek gibi) sorumlu sinir ağları ve dolayısıyla her ikisi birlikte bozulabilir.'
Elleriniz terli mi? Sinirlerden ya da sıcak bir günden kaynaklanıyor olsa da, eğer düzenli bir durumsa daha fazlası da olabilir.
Dr Suhail şunları söylüyor: 'Hiperhidroz olarak bilinen aşırı terleme vücudun tüm kısımlarını etkileyebilir ancak genellikle en çok eller fark edilir.'
'Hiperhidroz, aşırı aktif sempatik sinir sisteminin bir işareti olabilir. Aynı zamanda kaygı, stres veya bazı tıbbi sorunlar gibi durumlarla da ilgili olabilir.'