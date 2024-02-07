El sıkışma şekliniz yaşam sürenizi anlatıyor! Kalp sorunlarından demansa kadar belirti veriyor... İşte araştırma sonuçları

KALP SORUNLARI

Londra Queen Mary Üniversitesi'nin araştırmasına göre zayıf bir el sıkışma, gelecekteki kalp krizi veya felçlerin bir göstergesi olabilir.

İngiliz Kalp Vakfı tarafından finanse edilen bir çalışmada, bilim insanları yaklaşık 5.000 kişinin kavrama gücünü analiz etti ve daha zayıf bir el kavramasının genişlemiş, hasar görmüş kalplerle ilişkili olduğunu buldu.

Araştırmayı Queen Mary'deki William Harvey Araştırma Enstitüsü'nden yürüten Profesör Steffen Petersen şunları söyledi: 'El kavrama kuvveti ucuz, tekrarlanabilir ve uygulaması kolay bir ölçümdür ve kalp hastalığı riski yüksek olan kişileri belirlemenin ve bunları önlemenin kolay bir yolu olabilir.'

Ancak BHF kıdemli kalp hemşiresi Julie Ward, bunun diğer faktörlerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek şunları ekledi: 'Bu araştırmanın, kendinizi gevşek bir el sıkışma durumunda bulursanız kalp krizi geçireceğiniz anlamına gelmediğini akılda tutmak önemlidir. Kalp sağlığınız veya genel kondisyonunuz hakkında endişeleriniz varsa lütfen doktorunuzla konuşun.'