Elektronik sigara içenler aman dikkat! Uzmanından ’tiryaki dili’ uyarısı! Kalıcı tat kaybına neden olabiliyor

Ancak elektronik sigara sağlığa zararlıdır çünkü içerisindeki maddeler, nikotin, gliserol, koku verici birtakım koruyucu maddeler var. Bunların solunum yoluyla insan vücuduna alındığı zaman ne kadar bir etkisi olduğunu bilemiyoruz. Elektronik sigarayı, sigarayı bırakmak için kullanıyoruz ama içerisinde nikotin var. Bu nikotin de bağımlılığı bıraktırmıyor. Elektronik sigaranın, sigara bağımlılığında hiçbir faydası yoktur” dedi.