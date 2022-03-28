Emekli bayram ikramiyeleri 2022 ne kadar olacak? Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Ramazan ayında engellilere ödenecek mi?

Emekli bayram ikramiyesi, yılda 2 kere ödenmektedir. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi ödenen ikramiyeye ilişkin Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? sorularının yanıtını öğrenmek istreyen vatandaşlar araştırma yaparken engelli vatandaşların faydalanıp faydalanamayacağı da merak edilenler arasında. Peki Ramazan ayında engellilere ödenecek mi? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ 2022 NE KADAR OLACAK?
Bu sene için yapılan birçok zamma geçen yılın sonunda açıklanan enflasyon oranı baz alınarak karar verilmişti. Emekli bayram ikramiyesi için de aynı formül izleneceği öngörülüyor.
2022 Emekli Bayram ikramiyesi ile ilgili yeni rakam henüz açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili ayrıntılar belirlendiğinde haberimizde yer verilecektir.
Günler önce konuya ilişkin açıklamada bulunan Prof. Dr. Cem Kılıç şu ifadelere yer vermişti:
"Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti.
Geçen yılda bu rakam 1.100 liraya Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden düşündüğümüz zaman bu sene bu rakamın en düşük emekli maaşına çekilmesi gibi bir talep ortaya çıktı.
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