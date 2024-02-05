'En çok kadınlarda görülüyor' Çabuk yorulanlar dikkat! Reçeteyi verdi: Kuru üzüm, bezelye, ton balığı...

"ÖNEMLİ OLAN ANEMİNİN TEDAVİSİ VE DÜZENLİ TAKİBİ"

Anemi tedavisinin önemli olduğunu ve düzenli olarak takip edilmesi gerektiğinin de altını çizen Doğan şöyle devam etti: “Anemi tedavisinde kullanılan çeşitli yöntemler vardır. Demir replasmanının başlanması gerekmektedir. Demir replasmanı oral, intramuskuler veya intravenöz olacak şekilde yapılabilir. Hastanın mevcut Hgb seviyesi, demir depo seviyesine ek olarak hastalığının olup- olmaması veya ilaç hassasiyet durumları göz önünde bulundurularak hekimlerimiz tarafından replasman şeklinde karar verilir. Burada önemli olan aslında, demir eksikliğinin tedavi edildikten sonra da düzenli takibinin yapılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.