En farklı, güzel ve anlamlı Mevlid Kandili mesajları! İşte resimli Mevlid Kandili mesajları!

Mevlid kelimesi "doğum, doğum yeri, doğum vakti" anlamlarına gelir. Mevlid Kandili'nin tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takviminde duyurulmuştu. Mevlid Kandili Rebiülevvel ayının 11. gecesine denk gelecek. Whatsapp, Facebook, Instagram'dan gönderilecek en güzel Mevlid Kandili mesajlarını haberimizde derledik. İşte resimli Mevlid Kandili mesajları!

EN FARKLI, GÜZEL MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ

* Bazen yenik düştük zamana, esiri oIduk anIamsız koşturmaIarın ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostIarımızı hiç unutmadık. KaIpIer vardır sevgiyi payIaşmak için, insanIar vardır dostIuğu yaşatmak için kandiIIer vardır pişman oIup günahIarından af diIemek için. KandiIiniz mübarek oIsun.

* Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun! * Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

* Allah’ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Mevlid Kandili’nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çekidüzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun!

* Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için kandiller vardır kutlamak ve af dilemek için. Kandiliniz mübarek olsun.