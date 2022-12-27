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En sevilmeyen burçlar! Aynı ortamda bulunmak bile işkence oluyor

27.12.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplumda birçok kişi burçlara karşı özel ilgi duyuyor. Burçların karakter özelliklerine olan yansımalarına güvenerek hayatlarına alacakları kişileri burçlarına göre seçen bir sürü kişi bulunuyor. Özellikle kadınlar burçların karakter özelliklerine oldukça güveniyor. Bazı burçlar var ki onlardan koşarak uzaklaşılıyor. En nefret edilen burçlar denildiğinde ilk akla o burçlar geliyor...

Herkesin karakter özellikleri değişim gösteriyor. Bazıları sakinken bazıları oldukça sinirli olabiliyor. Toplumda istenmeyen davranışlar sergileyen kişiler hep aynı burçlardan çıkıyor. Ancak aşağıdaki burçlara sahip olan her kişinin aynı karaktere sahip olduğunu söyleyemeyiz. Karakteri değiştiren daha birçok etken bulunuyor. Burçlara bakarak önyargı geliştirmek yanlış olsa da insanların en nefret ettiği burçlar genellikle aynı oluyor.

EN NEFRET EDİLEN BURÇLAR

İKİZLER BURCU

İKİZLER BURCU
İkizler burcu bu listenin başında yer alıyor. İkizler her şeyi planlayarak yapan ve zayıf insanları kullanmayı seven bir burçtur. Kolayca sinirlenirler ve gerginlik çıkarabilirler. Oldukça konuşkan bir yapıya ve eğlenceli kişiliğe sahip olan ikizler burçları karşılarındaki kişileri kolayca manipüle edebilirler. Ancak ikizlerin güvenilmez ve iki yüzlü olduğu bilgisi düşünüldüğü kadar doğru değildir. İkizlerden çok daha iki yüzlü burçlar da vardır.

AKREP BURCU

AKREP BURCU
Akrep burçları kendi duygularını belli etmeyen ketum ve sessiz kişilerdir. Saman altından su yürüten tabiri akrep burçlarını temsil etmektedir. İş yerinde ve sosyal ortamlarda hırslı, saldırgan ve kinci karakterinin yanı sıra aşk konusunda da kıskanç ve fazla sahiplenicilerdir.

TERAZİ BURCU

TERAZİ BURCU
Terazi burçları çevresindeki insanların hayatlarına fazlasıyla müdahale etmeyi seven bir burçtur. Üstelik bu rahatsız edici müdahalelerin farkında olmadığı için iyilik yaptıklarını düşünürler. Ancak bu durum çevresini rahatsız etmektedir. Kıskanç ve sahiplenici olan teraziler bir şeyi istemeseler bile o başkalarının eline geçmesin diye istiyor taklidi yapabilirler.

ASLAN BURCU

ASLAN BURCU
Aslanlar kendilerini herkesten üst görerek insanları aşağılama eğilimindedirler. Yaptıkları hatalardan asla pişman olmazlar ve oldukça soğukkanlı bir şekilde yalan söyleyebilirler.
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