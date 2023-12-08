EN YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI 8 ARALIK 2023: Instagram ve WhatsApp için giderli, farklı, ayetli, sözlü ve resimli cuma mesajları BURADA!

Cuma mesajları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Resimli cuma mesajları bugün birçok kişi tarafından sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamalarında paylaşılacak. Öte yandan Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre bugün İstanbul'da cuma namazı saat 13.01'de, Ankara'da 12.45'te, İzmir'de ise 13.08'de kılınacak. İşte Instagram ve WhatsApp için giderli, farklı, ayetli, sözlü ve resimli cuma mesajları...

