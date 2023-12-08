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  4. EN YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI 8 ARALIK 2023: Instagram ve WhatsApp için giderli, farklı, ayetli, sözlü ve resimli cuma mesajları BURADA!

EN YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI 8 ARALIK 2023: Instagram ve WhatsApp için giderli, farklı, ayetli, sözlü ve resimli cuma mesajları BURADA!

08.12.2023 07:06 | Son Güncelleme:
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Cuma mesajları bugün (8 Aralık 2023) Instagram ve WhatsApp başta olmak üzere birçok uygulamada paylaşılacak. Resimli cuma mesajları giderli, farklı, ayetli, sözlü seçenekleriyle internette yerini aldı. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü cuma hutbesi konusu "Biz, tek bir ümmetiz" olarak belirledi. İşte 8 Aralık 2023 tarihine özel en yeni ve en güzel cuma mesajları...

Cuma mesajları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Resimli cuma mesajları bugün birçok kişi tarafından sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamalarında paylaşılacak. Öte yandan Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre bugün İstanbul'da cuma namazı saat 13.01'de, Ankara'da 12.45'te, İzmir'de ise 13.08'de kılınacak. İşte Instagram ve WhatsApp için giderli, farklı, ayetli, sözlü ve resimli cuma mesajları...

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ANNE, BABA, EŞ İÇİN EN YENİ VE EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 8 ARALIK 2023

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

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