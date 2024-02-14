Erzincan'daki faciadan bir yıl önce! Gazeteci Adem Metan'ın o videosu ortaya çıktı, köylüleri Anagold Madencilik mi konuşturdu?

MADEN ŞİRKETİ İSTEDİ KÖYLÜLER KONUŞTU 'SİYANÜR KANSER YAPMIYOR'

Bölge halkının verdiği beyanatlar ise şu şekilde:

Nerede buradan faydalanamayan varsa diyor ki sağlınız bozuldu. Sen ona bir avuç bir şey at hemen onun da sağlığı yerine geliyor. Kimin sağlığı bozulmuş?









