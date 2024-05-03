Evin tavanını temizlemek isteyen adam 100 yıllık sırrı ortaya çıkardı! Gördükleri karşısında şaşkına döndü

Leitch, zaman kapsülünün içinde üstünde 8 Kasım 1913 tarihinin yazılı olduğu bir gazete de buldu. En kişisel eşyalardan biri ve Leitch'in en şaşırdığı parça, "Gertrude" ile "Ruth" arasında el yazısıyla yazılmış bir nottu. Adam, "Muhtemelen bir ergenden başka bir gence yazılmış bir not gibi görünüyor ve bu kasabadaki olası bir mezara atıfta bulunabildiğimiz bir ad ve soyadı dışında tüm adlardan bahsediyor." dedi.