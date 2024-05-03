Evin tavanını temizlemek isteyen adam 100 yıllık sırrı ortaya çıkardı! Gördükleri karşısında şaşkına döndü

Evinin yavanında 100 yıllık bir sır bulan adamın hikayesi oldukça şaşırtıyor. ABD'Den Jesse Leitch, mülkündeki rutin bakım sırasında bir zaman kapsülüne rastladı. İçinde asırlık gazete kupürleri, paslı oyuncaklar, fotoğraflar ve 1900'lerin başından kalma el yazısıyla yazılmış bir mektup vardı. Şaşırtıcı keşif, Jesse'nin evinde ısınma sorunu yaşamasının ardından müteahhitlerin yeni borular döşemesi sırasında gerçekleşti. İşçiler banyosunun üstündeki tavanı kestiklerinde önceki sakinlerin bıraktığı çok sayıda eşyayı buldular.
ABD'de arazi araştırmacısı ve veri işleyicisi olan Jesse Leitch, Fox News Digital'e yaptığı açıklamada, müteahhitleri evine yeni borular döşerken bir zaman kapsülü bulduğunu söyledi.
Evin mutfak tavanında 1900'lerin başlarından kalma 12 parça eşya bulundu. Leitch bulduğu eşyalar hakkında, "Bir kutunun içinde değildi. Bir nevi ahşabın üzerinde duruyordu" dedi. Evi 1910'da inşa edilmiş olan adam, araştırmasına dayanarak, "Adresli bir müzik mağazasının kartviziti vardı. Buna baktım ve o yer 1907'de bu adresten taşınmış" dedi.
Leitch, zaman kapsülünün içinde üstünde 8 Kasım 1913 tarihinin yazılı olduğu bir gazete de buldu. En kişisel eşyalardan biri ve Leitch'in en şaşırdığı parça, "Gertrude" ile "Ruth" arasında el yazısıyla yazılmış bir nottu. Adam, "Muhtemelen bir ergenden başka bir gence yazılmış bir not gibi görünüyor ve bu kasabadaki olası bir mezara atıfta bulunabildiğimiz bir ad ve soyadı dışında tüm adlardan bahsediyor." dedi.
Mektupta şöyle yazıyor: "Merhaba Ruth. Ethel'in saçları elektrikli bukle makinesinde toplanmış halinin aynısı şimdi böyle görünüyor. Helen Stuart'ı hatırlıyor musun? O sana 'Merhaba' diyor, Anna da öyle. Profesörlerden herhangi biri görürse Ethel, onu müzeye koyacaklar."
Leitch ve ailesi, mektupta adı geçen 1996 yılında ölen Helen Stuart adlı kadının mezar taşını bulduklarına inanıyor.
Ayrıca bir zamanlar bir oyuncak bebek setine ait olduğuna inanılan küçük bir dökme demir tava (çocuklarının çok sevdiği söyledi) ve bir zamanlar müzik kutusunun parçası olan bir parça da vardı.