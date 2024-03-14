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Eylem Tok ve oğlunu New York'ta sokaklarında fotoğraflarını çekmişti! "Neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce kanıma dokundu"

14.03.2024 18:09
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Eyüpstultan'da ehliyetsiz kullandığı otomobille, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ile onu ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta görüntülendi. Neşeli ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken anne ile oğlunun fotoğraflarını çeken Gözde G., "Yaklaştım, neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce açıkçası kanıma dokundu. Rahatlıklarını görünce şoke oldum" dedi.

Eyüpsultan'da arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen ATV'lere çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C ve onu önce Mısır'a daha sonra ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta görüldü.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

Manhattan'da taksi arayan anne ile oğlunu fark eden Gözde G., yaklaşarak fotoğraflarını çekti.
Fotoğraflarının çekildiğini fark etmelerine rağmen rahat tavırlarıyla dikkat çeken Eylem Tok ve T.C bindikleri taksiyle uzaklaştı.
O anları görüntüleyen Gözde G. şu ifadeleri kullandı.
"13 Mart Çarşamba günü, Amerika saatiyle akşam 17.00 civarında, Manhattan'da 57. Sokak ve 6. Cadde arasında bir sokak öteden fark ettim onları. "
"Bu olayı yakından takip ediyordum. Yaklaştım, neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce açıkçası kanıma dokundu. Rahatlıklarını görünce şok oldum."
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Anahtar Kelimeler:
New York Eylem Tok
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