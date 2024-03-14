Eylem Tok ve oğlunu New York'ta sokaklarında fotoğraflarını çekmişti! "Neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce kanıma dokundu"

Eyüpsultan'da arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen ATV'lere çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C ve onu önce Mısır'a daha sonra ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta görüldü.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

