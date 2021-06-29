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Fenomen Destina Masal Güler kimdir, nereli? Destina Masal Güler neden öldürüldü?

29.06.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiktok mecrasında yaptığı paylaşımlar ile kısa sürede fenomen olan Destina Masal Güler, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıda hayatını kaybeden fenomenin hayatı merak konusu oldu. Peki Destina Masal Güler kimdir, nereli ve neden öldürüldü? Detaylar haberimizde...

Sosyal medya fenomeni Destina Masal Güler bir süredir aşk yaşadığı Halil Mert ile evlerinin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Güler hayatını kaybederken, sevgilisi Halil Mert yaralı olarak kurtarıldı. Tiktok uygulamasından tanınan Güler'in hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Destina Masal Güler kimdir, nereli ve neden öldürüldü? İşte ayrıntılar...

Fenomen Destina Masal Güler kimdir?

Sosyal medya fenomeni Destina Masal Güler, sevgilisiyle uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

DESTİNA MASAL GÜLER KİMDİR?

DESTİNA MASAL GÜLER KİMDİR?
Sosyal medya fenomeni Destina Masal Güler, 31 yaşındadır. Ankara'nın Mamak ilçesinde ikamet etmektedir.
Fenomen isim, bir süredir Halil Mert isimli şahıs ile ilişki yaşıyordu. Öte yandan Tiktok adlı mecrada ürettiği içerikler ile fenomen oldu.

NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?
13 Mayıs günü Halil Mert'in Mamak'taki evinin bahçesinde otururken, bir araçtan üzerlerine pompalı av tüfeğiyle 3 el ateş açıldı. Başından ve boynundan vurulan Güler hayatını kaybetti, Halil Mert ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.
İddiaya göre gündüz uyuşturucu sattığı için tartıştıkları Kemal Çalık'ın saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. Jandarma tarafından yapılan araştırmada Çalık'ın evinde bulunan deliller sonucu cezaevine gönderildiği belirtildi.
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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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