Fenomen Destina Masal Güler kimdir, nereli? Destina Masal Güler neden öldürüldü?

Sosyal medya fenomeni Destina Masal Güler bir süredir aşk yaşadığı Halil Mert ile evlerinin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Güler hayatını kaybederken, sevgilisi Halil Mert yaralı olarak kurtarıldı. Tiktok uygulamasından tanınan Güler'in hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Destina Masal Güler kimdir, nereli ve neden öldürüldü? İşte ayrıntılar...

Fenomen Destina Masal Güler kimdir?

Sosyal medya fenomeni Destina Masal Güler, sevgilisiyle uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

DESTİNA MASAL GÜLER KİMDİR? Sosyal medya fenomeni Destina Masal Güler, 31 yaşındadır. Ankara'nın Mamak ilçesinde ikamet etmektedir.

Fenomen isim, bir süredir Halil Mert isimli şahıs ile ilişki yaşıyordu. Öte yandan Tiktok adlı mecrada ürettiği içerikler ile fenomen oldu.

NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ? 13 Mayıs günü Halil Mert'in Mamak'taki evinin bahçesinde otururken, bir araçtan üzerlerine pompalı av tüfeğiyle 3 el ateş açıldı. Başından ve boynundan vurulan Güler hayatını kaybetti, Halil Mert ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.