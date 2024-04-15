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    4. Formuyla sık sık gündeme geliyor! Yasemin Özilhan'dan altın süt tarifi

    Formuyla sık sık gündeme geliyor! Yasemin Özilhan'dan altın süt tarifi

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    15.04.2024 11:51
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    Bir dönemin efsane dizilerinden Doktarlar'da 'Ela Altındağ' rolüyle hafızlara kazınan Yasemin Özilhan şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Özilhan Instagram hesabında altın süt tarifini paylaştı.

    Yayınlandığı dönem izleyenleri ekranı başına kilitleyen Doktorlar dizisinde canlandırdığı 'Ela' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Yasemin Özilhan şimdilerde lüks yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Özilhan altın süt tarifinin yapımı paylaştı.

    Vitrin

    2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlardan uzak kalan Özilhan altın sür tarifi için gerekli malzemeleri paylaştı. 

    Bu tarif için, 2 bardak badem sütü, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 yemek kaşığı esmer şeker, 1 çay kaşığı vanilya ve 1 çay kaşığı tarçın gerekiyor. 

    İlk olarak çubuk vanilyanın içerisinden toz vanilyayı ayıkladı. Bunun yerine hazır vanilya da kullanılabilir. 

    Daha sonra tüm baharatları ve vanilyayı miksere ekledi. 

    Son olarak üzerine sütü de ekleyerek iyice çırptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    altın süt tarifi Yasemin Özilhan
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