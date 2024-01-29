Fransa'da çiftçiler Paris'i traktörlerle kuşattı, otoyollar kapandı! 15 bin polis ve jandarma bölgede

Fransa’da hükümetin tarım politikalarına ve çevre düzenlemelerine tepki gösteren çiftçiler, hükümetin üzerindeki baskıyı artırarak taleplerinin gerçekleştirilmesi için başkent Paris çevresindeki otoyolları kapatıp, abluka altına aldı. Çiftçiler, traktörlerle Paris çevresindeki A10, A13, A4 ve A6 otoyollarının aralarında bulunduğu 8 noktada yolları kapatırken, bazı yollara ise saman balyaları ile barikat kurdu.



Çiftçiler, traktörlerinin üzerine "Öfkeli çiftçi", "Gençken hayalini kurardım, bugün ise ölüyorum", "Sessiz ölmeyeceğiz" yazılı pankartlar astı. Protestoya destek veren bir çiftçi, "Bu çiftçilik için son savaş. Bu bir hayatta kalma meselesi" dedi.

Hükümet, çiftçilerin protestosu nedeniyle 15 bin polis ve jandarma görevlendirdi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, güvenlik güçlerine protesto karşısında itidalli olmaları çağrısında bulunarak, çiftçileri ise stratejik noktalara müdahale etmemeleri konusunda uyardı.

Darmanin, "Hükümet binalarının, vergi dairelerinin, süpermarketlerin zarar görmesine veya yabancı ürünleri taşıyan kamyonların durdurulmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Darmanin, protestocuların Paris'teki Charles de Gaulle ve Orly havalimanları veya şehrin güneyindeki Rungis uluslararası toptan gıda pazarına müdahale etmesine izin verilmeyeceğini söyleyerek, söz konusu noktalara zırhlı polis araçları konuşlandırıldığını açıkladı.