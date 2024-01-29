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Fransa'da çiftçiler Paris'i traktörlerle kuşattı, otoyollar kapandı! 15 bin polis ve jandarma bölgede

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
29.01.2024 20:35 | Son Güncelleme:
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Avrupa’nın birçok ülkesinde çiftçiler eylemlerine devam ediyor. Fransa’da hükümetin tarım politikalarına ve çevre düzenlemelerine tepki gösteren çiftçiler, taleplerinin gerçekleştirilmesi için başkent Paris çevresindeki otoyolları kapatıp abluka altına aldı. Sendikaların çağrısı ile "Paris’i kuşatma" eylemi düzenleyen çiftçiler, başkente giden yollarda traktörleri ile uzun kuyruklar oluşturdu. Paris'e giriş-çıkış güzergahlarında 15 bin civarında polisin görevlendirildiği bildirildi.

Fransa’da hükümetin tarım politikalarına ve çevre düzenlemelerine tepki gösteren çiftçiler, hükümetin üzerindeki baskıyı artırarak taleplerinin gerçekleştirilmesi için başkent Paris çevresindeki otoyolları kapatıp, abluka altına aldı. Çiftçiler, traktörlerle Paris çevresindeki A10, A13, A4 ve A6 otoyollarının aralarında bulunduğu 8 noktada yolları kapatırken, bazı yollara ise saman balyaları ile barikat kurdu.


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Çiftçiler, traktörlerinin üzerine "Öfkeli çiftçi", "Gençken hayalini kurardım, bugün ise ölüyorum", "Sessiz ölmeyeceğiz" yazılı pankartlar astı. Protestoya destek veren bir çiftçi, "Bu çiftçilik için son savaş. Bu bir hayatta kalma meselesi" dedi.
Hükümet, çiftçilerin protestosu nedeniyle 15 bin polis ve jandarma görevlendirdi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, güvenlik güçlerine protesto karşısında itidalli olmaları çağrısında bulunarak, çiftçileri ise stratejik noktalara müdahale etmemeleri konusunda uyardı.
Darmanin, "Hükümet binalarının, vergi dairelerinin, süpermarketlerin zarar görmesine veya yabancı ürünleri taşıyan kamyonların durdurulmasına izin vermeyeceğiz" dedi.
Darmanin, protestocuların Paris'teki Charles de Gaulle ve Orly havalimanları veya şehrin güneyindeki Rungis uluslararası toptan gıda pazarına müdahale etmesine izin verilmeyeceğini söyleyerek, söz konusu noktalara zırhlı polis araçları konuşlandırıldığını açıkladı.
Belçikalı çiftçiler ise, ülkenin güneyindeki otoyolları kapatarak, traktörlerini başkent Brüksel'deki AB Parlamentosu yakınına park etti. Fransa hükümetinin geri adım atarak dizele verilen devlet desteğinin aşamalı olarak kaldırılacağını ve politikanın basitleştirileceğini belirtmesine rağmen çiftçiler, Avrupa Birliği'nin (AB) Yeşil Anlaşması'nın içerdiği pestisit ve herbisit yasaklarına karşı çıkmaya devam ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Paris
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