Gaziantep'te kuyumcularda yeni trend! Ağırlığı 150 gram, fiyatı ise 350 bin TL! "Artık erkeklerin de tercih edeceği bir ürün var"

Zengin kültürel mirası ve geleneksel el sanatlarıyla öne çıkan Gaziantep’te kuyumcular klasik mücevheratın ötesine geçerek altın kravat modeli üretti. Kentte, son zamanlarda trend ürün olarak üretilen altın kravatlar geleneksel el işçiliğinin ve modern tasarımın birleşimi olarak kuyumcularda yerini aldı. Kuyumcu esnafı, benzersiz tasarımı ve işçiliğiyle öne çıkan altın kravatın, piyasaya yeni sürülmeye başlamasına rağmen ilgi gördüğünü ifade etti. Düğünlerde ve özel günlerde moda haline gelmesi beklenen altın kravatın ağırlığı 120 ila 150 gram arasında değişirken fiyat olarak ise güncel piyasaya göre ortalama 350 bin TL’den satılıyor.