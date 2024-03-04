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    4. Gaziantep'te kuyumcularda yeni trend! Ağırlığı 150 gram, fiyatı ise 350 bin TL! "Artık erkeklerin de tercih edeceği bir ürün var"

    Gaziantep'te kuyumcularda yeni trend! Ağırlığı 150 gram, fiyatı ise 350 bin TL! "Artık erkeklerin de tercih edeceği bir ürün var"

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    04.03.2024 15:07
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    Gaziantep’teki kuyumcular yeni bir ürün geliştirerek ’altın kravat’ trendini başlattı. Düğünlerde ve özel günlerde moda haline gelmesi beklenen altın kravatın ağırlığı 120 ila 150 gram arasında değişirken 270 ila 350 bin TL arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

    Zengin kültürel mirası ve geleneksel el sanatlarıyla öne çıkan Gaziantep’te kuyumcular klasik mücevheratın ötesine geçerek altın kravat modeli üretti. Kentte, son zamanlarda trend ürün olarak üretilen altın kravatlar geleneksel el işçiliğinin ve modern tasarımın birleşimi olarak kuyumcularda yerini aldı. Kuyumcu esnafı, benzersiz tasarımı ve işçiliğiyle öne çıkan altın kravatın, piyasaya yeni sürülmeye başlamasına rağmen ilgi gördüğünü ifade etti. Düğünlerde ve özel günlerde moda haline gelmesi beklenen altın kravatın ağırlığı 120 ila 150 gram arasında değişirken fiyat olarak ise güncel piyasaya göre ortalama 350 bin TL’den satılıyor.


    ChefGPT

    "ARTIK ERKEKLERİN DE TERCİH EDECEĞİ BİR ÜRÜN VAR"

    "ARTIK ERKEKLERİN DE TERCİH EDECEĞİ BİR ÜRÜN VAR"

    Katarda kuyum atölyesinden ilham alarak ürettikleri altın kravat modeliyle Gaziantep’te altın sektörüne yenilik kattıklarını belirten kuyumcu Murat Kocaardıç, “Gaziantep’te kadınlara yönelik altın kemerlerimiz mevcut.

    Biz de bir yenilik yapalım diyerek altın kravat ürettik. Artık erkeklerin de tercih edeceği bir ürün var. Biz bu kravat modeline Katar’da kuyum atölyesinden esinlenerek yaptık.

    Onlar şal tarzı bir şey yapmıştı biz de bunu kravata dönüştürmek istedik. Üzerinde ince tasarımlarıyla dorika toplarını kaize zinciriyle birleştirdik ve bir model çıkarmış olduk” dedi.

    "ALTIN KRAVATIN FİYATI ORTALAMA 270 İLA 350 BİN ARASINDA"

    "ALTIN KRAVATIN FİYATI ORTALAMA 270 İLA 350 BİN ARASINDA"

    Ürettikleri kravat modelinin yüksek fiyatına rağmen rağbet görmeye başladığını da söyleyen Kocaardıç, “Altın kravat modelimiz, ağırlık olarak 120 ila 150 gram arasında üretiliyor. Fiyatı ise 270 bin TL ile 350 bin TL’ye kadar yükselebiliyor.

    Tabi isteğe göre özel olarak 400 ila 500 gram arasında yaptırmak isteyen de oluyor. Müşterinin isteğine göre üretebiliyoruz. Vatandaşlar ilk gördüğünde çok şaşırsalar da fazlasıyla talep görüyor.

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    Gaziantep Altın düğün kravat eo
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