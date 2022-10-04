Geleceği Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı! Geleceğe Dönüş filminin yıldızlarının son hali! Parkinson belirtileri

Geleceği Dönüş filminde canlandırdığı Martin karakteriyle hafızalara kazının Michael J. Fox, 30 yıldır Parkinson hastalığı ile yaşıyor. Oyunculuk kariyerini konuşma sorunu devam etmesini imkânsız hale getirdiğinde noktaladı. Michael J. Fox, "30 yıldır Parkinson hastasıyım... Sanırım bu benim hayatımın bir parçası, ne ve kim olduğum bazen bir mücadeleye dönüşüyor. Yalan söylemeyeceğim, kalkıp hazırlanmak ve çıkmak gerçekten zor dünyada (bazı günlerde)," diyor Fox. "Berbat günler var, (ama) sadece bunu atlatacağıma dair bir anlayış var. Her an, bir seçeneğin var: Bu anın üstesinden gelemem ya da bu anın üstesinden gelebilirim." GELECEĞE DÖNÜŞ OYUNCULARININ SON HALİ

PARKİNSON BELİRTİLERİ

KONUŞMA SORUNU Fox, konuşma sorunu devam etmeyi imkânsız hale getirdiğinde oyunculuktan geri adım atmak zorunda kaldı. "Eskisi gibi davranamadığımda, davranmanın yeni yollarını buldum" diyor. "Ama sonra herhangi bir günde konuşma yeteneğime güvenemeyeceğim bir noktaya ulaştım, bu da artık rahat hareket edemediğim anlamına geliyordu."

TİTREME VE SEĞİRME Ünlü yıldızın deneyimlediği ilk semptomlardan biri, seğirmeyi bırakmayan sol serçe parmağıydı. Fox, "Ne bekleyeceğimizi bilmiyorduk" diyor. "Ne olacağını bilmiyorduk. Bilmiyorduk. Biliyorsunuz, ne zaman daha fazla etkisi olacağını kimse söyleyemezdi. Seğirme, seğirme serçe parmağımda olandan daha fazla semptom vardı. Ama onlar [doktorlar] sadece geleceğini söyledi."

YÜRÜME ZORLUĞU Yürüme zorluğu, Parkinson hastalığı olan kişiler için tipiktir. Fox, "Ara sıra kullandığım bir tekerlekli sandalyem var ve hala berbat" diyor. "Bir restorana gitmekte ve ailemin akşam yemeğinde yemek yediği yere merdivenleri çıkmakta zorlanıyorum. Ama sonra oğlum, üç kızım, karım ve arkadaşlarımızla oradayım."

HAFIZA SORUNLARI Hafıza sorunları, Fox'un savaştığı bir şey olan Parkinson hastalığının yaygın bir belirtisidir. Fox , "O dönemde yer aldığım filmin repkilerini hatırlayamıyordum. Sadece bunu boş bırakmıştım, satırları hatırlayamıyordum," diyor Fox . "Beş sayfalık diyalogu hatırlayamıyorum. Yapamıyorum."