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Göğüslerinin toplamı bisikletle aynı ağırlığa sahip! Estetik ameliyatlara servet harcadı...

03.12.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan 47 yaşındaki Tammy Hernandez, sosyal medyada bikiniyle ev işleri yaptığı içeriklerini paylaşıyor. Aylık gelirini üç haneli rakamlara ulaştırmayı başaran Hernandez, parasının büyük bir bölümünü estetik ameliyatlar için harcarken durmayacağını söyledi. Göğüslerinin toplam ağırlığının bir bisikletle eş değer olduğunu ifa deden Hernandez sosyal medyadaki olumsuz eleştirileri dikkate almadığını belirtti.

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan ve aylık abonelik sistemiyle ilerleyen bir sosyal medya uygulamasında bikinili ev işleri yaptığı videolarını satan Hernandez kısa sürede büyük bir gelir elde etmeyi başardı. Sosyal medyadan kazandığı parayla dünyanın en büyük göğüslerine sahip olmak için sayısız estetik operasyon geçiren Hernandez, toplam 81 sterlin (yaklaşık 1 milyon 856 bin TL) harcadı.

ÖZEL YAPIM GİYSİLER SATIN ALIYOR

Vücut ölçülerinin standart bedenlere uygun olmadığı için özel yapım kıyafetler tercih ettiğini ifade eden Hernandez, “Benim için hâlâ yeterli görünmüyorlar. Göğüslerim bir noktada kendimi ifade etme biçimim haline geldi. Diğer insanlardan farklı olmayı seviyorum. Bu beni özel bir insan yapıyor” dedi.
Büyük implantları nedeniyle sosyal medya uygulamalarının fotoğraflarını çıplaklık olarak algıladığını ve yasaklandığını iddia etti. Bunun üzerine yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans hesabını oluşturduğunu ifade eden Hernandez hayranlarından gelen istekleri yerine getirerek servet kazanıyor.
Dünyanın dört bir yanından insanların kullanılmış kıyafetlerini istediğini ifade eden Hernandez, “Dünyanın dört bir yanından insanlar kullanılmış kıyafetlerimi satın almak istiyor. İç çamaşırı da dahil olmak üzere giydiğim her şeyi istiyorlar. Toplumsal normlar kişileri doğrudan etkiliyor ve inanılmaz yargılayıcı bir tavra sahip oluyorlar. Artık toplumun kendi kalıplarını yıkması gerektiğini düşünüyorum. Beden ölçülerim sadece bana özel ve bu durum beni ilgilendirir” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya estetik göğüs

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