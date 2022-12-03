Göğüslerinin toplamı bisikletle aynı ağırlığa sahip! Estetik ameliyatlara servet harcadı...

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan ve aylık abonelik sistemiyle ilerleyen bir sosyal medya uygulamasında bikinili ev işleri yaptığı videolarını satan Hernandez kısa sürede büyük bir gelir elde etmeyi başardı. Sosyal medyadan kazandığı parayla dünyanın en büyük göğüslerine sahip olmak için sayısız estetik operasyon geçiren Hernandez, toplam 81 sterlin (yaklaşık 1 milyon 856 bin TL) harcadı.

ÖZEL YAPIM GİYSİLER SATIN ALIYOR

Vücut ölçülerinin standart bedenlere uygun olmadığı için özel yapım kıyafetler tercih ettiğini ifade eden Hernandez, “Benim için hâlâ yeterli görünmüyorlar. Göğüslerim bir noktada kendimi ifade etme biçimim haline geldi. Diğer insanlardan farklı olmayı seviyorum. Bu beni özel bir insan yapıyor” dedi.

Büyük implantları nedeniyle sosyal medya uygulamalarının fotoğraflarını çıplaklık olarak algıladığını ve yasaklandığını iddia etti. Bunun üzerine yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans hesabını oluşturduğunu ifade eden Hernandez hayranlarından gelen istekleri yerine getirerek servet kazanıyor.