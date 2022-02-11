Günlük burç yorumları: 11 Şubat Cuma günü tüm burç yorumları!

11 Şubat Cuma yani ayın on birinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 11 Şubat Cuma günlük burç yorumları...
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI (11.02.2022)
1-KOÇ BURCU
Sevgili Koç burçları, iş yerindeki sorumluluklar bugün size ağır gelebilir. İş arkadaşlarınızla duygusal bağınız varsa vereceğiniz kararlarda arada kalabilirsiniz. Kararlarınızı aceleye getirmeyin ve kendinizi baskı altında hissetmeyin. Günün sonunda kendinizi ön plana koymayı da unutmayın.
2-BOĞA BURCU
Sevgili Boğa burçları, mantığınızla kalbinizin arasında kalıyorsunuz. Çelişkiler arasında kaybolmamaya çalışın. Çok istediğiniz bir konu yeniden aklınıza geliyor. Artık harekete geçmek istiyor ama nereden başlayacağınızı bilemiyorsunuz. Büyük resmin sizi korkutmasına müsaade etmeyin. Küçük adımlarla ilerlemeye başlarsanız zamanla her şeyin olabileceğini unutmayın.
3-İKİZLER BURCU
Sevgili İkizler burcu, insanlarla uğraşacağınız bir gün olabilir. Tanıdığınızı zannettiğiniz kişilerin aslında ne kadar otoriter olduklarını fark ederek şaşırabilirsiniz. Otoriteye karşı koyma her ne kadar cezbedici olsa da sürekli karşı karşıya olduğunuz insanlarla güç mücadelesine girmenin çok yorucu olduğunu unutmamalısınız.
4-YENGEÇ BURCU
Sevgili Yengeç burçları, bugün ilişkiniz hakkında çok yoğun duygulara kapılabilirsiniz. Kafanızdaki soru işaretlerinden sıkılıp karşınızdaki insana hırçınca davranabilirsiniz. İçinizdeki boşluğu sevdiklerinize tepki vererek dolduramazsınız. Hayatınızda netlik istiyorsanız, biraz geçmişi düşünerek neler yaşadığınızı gözden geçirmenin tam zamanı. Çok yakınındaki bazı kişilerle ciddi bir konuşma yapmanın zamanı gelmiş olabilir.
5-ASLAN BURCU
Sevgili Aslan burçları, bugün sevdiğiniz bazı insanları geride bırakmış olduğunuzu fark edebilirsiniz. Muhtemelen öncelikleriniz değiştiği için onlara daha az zaman ayırmaya başladınız. Hedeflerinize odaklanmak şu sıralar her şeyden önce geliyor. Biraz değişmesi gerekmesine rağmen, arkadaşlık ilişkilerinizin kurtarılmaya değer olduğunu anlayabilirsiniz.
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