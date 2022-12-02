Hac başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 hac fiyatları ve kura tarihi!

Hac başvuru tarihi başvurusu için hacı adaylarının heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2023 hac kura çekim tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. Gözler, hac başvuruları için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Kutsal topraklara gitmek için gün sayan hacı adaylarının merak ettiği konuya ilişkin detaylar haberimizde...