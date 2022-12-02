Hac başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 hac fiyatları ve kura tarihi!

Hac başvuru tarihi başvurusu için hacı adaylarının heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2023 hac kura çekim tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. Gözler, hac başvuruları için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Kutsal topraklara gitmek için gün sayan hacı adaylarının merak ettiği konuya ilişkin detaylar haberimizde...
Hac başvuruları için henüz Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklamada bulunulmadı. Bilindiği üzere başvuru süreci genellik Aralık ayında başlıyor.
Aralık ayının ortalarında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuya dair açıklama yapılması bekleniyor.
Hac kuralarının ise Ocak ayının ilk haftasına çekileceği ön görülüyor..
Hac kuraları e-Devlet'ten alınacak. 2023 yılı hac ön kayıt işlemleri için şu an için açıklama yapılmadı. Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.
Hac fiyatları her sene, kişi başı ortalama 20 Bin Riyal ile 40 Bin Riyal arasında değişiklik göstermektedir.