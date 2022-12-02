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Hac başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 hac fiyatları ve kura tarihi!

02.12.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hac başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İslam'ın 5 şartından biri olan hac vazifesini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, Hac başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 hac fiyatları ve kura tarihi için gözler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. İşte konuya ilişkin detaylar...

Hac başvuru tarihi başvurusu için hacı adaylarının heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2023 hac kura çekim tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. Gözler, hac başvuruları için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Kutsal topraklara gitmek için gün sayan hacı adaylarının merak ettiği konuya ilişkin detaylar haberimizde...

HAC BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hac başvuruları için henüz Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklamada bulunulmadı. Bilindiği üzere başvuru süreci genellik Aralık ayında başlıyor.

Aralık ayının ortalarında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuya dair açıklama yapılması bekleniyor.

2023 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2023 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hac kuralarının ise Ocak ayının ilk haftasına çekileceği ön görülüyor..

HAC KAYITLARI NE ZAMAN ALINACAK?

HAC KAYITLARI NE ZAMAN ALINACAK?

Hac kuraları e-Devlet'ten alınacak. 2023 yılı hac ön kayıt işlemleri için şu an için açıklama yapılmadı. Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

2023 HAC FİYATLARI NE KADAR?

2023 HAC FİYATLARI NE KADAR?

Hac fiyatları her sene, kişi başı ortalama 20 Bin Riyal ile 40 Bin Riyal arasında değişiklik göstermektedir.

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