Hatırlatma dozu nedir? Koronavirüs aşısında hatırlatma dozu ne zaman yapılır?

Bugün yani 29 Haziran 2021 itibariyle Türkiye genelinde ilk doz aşısını olanların sayısı 50 milyona yaklaştı. Ayrıca 2. doz olanların sayısı da 20 milyona yaklaşmış durumda. Bakan Koca aşılama konusuyla ilgili bugün bazı açıklamalarda bulundu. Koca, "3. doz ne zaman yapılacak?" sorusuna ilişkin önemli açıklamalar da yaptı. Peki hatırlatma dozu nedir?

Hatırlatma dozu nedir?

Geçtiğimiz seneden bu yana etkisini sürdüren koronavirüs pandemisinde aşılama süreci hızla devam ediyor.

Aşılama hız kazandı Son günlerde Türkiye'de uygulanan Koronavirüs aşı programı büyük bir hıza kavuştu. Geçtiğimiz günlerde dünya rekorunun kırılmasının sonrasında vatandaşlar "Aşıların 3. dozu ne zaman yapılacak?" sorusunu merak edip araştırmaya başladı.

Toplantıda 'Hatırlatma dozu' konuşulacak Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Rapel veya hatırlatma dozu yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak" şeklinde konuştu ve "3. doz aşılamanın 60 yaş üstü ve sağlık çalışanları için gündemde" ifadesini kullandı.

Müzik yasağının sürüp sürmeyeceği de merak konusuydu. Bakan Koca, müzik yasağının da kalkacağını ifade ederek, "Önümüzdeki süreçte biz bütün alanlarda kısıtlamaları kaldırmaktan yanayız" şeklinde konuştu.