HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hatırlatma dozu nedir? Koronavirüs aşısında hatırlatma dozu ne zaman yapılır?

Hatırlatma dozu nedir? Koronavirüs aşısında hatırlatma dozu ne zaman yapılır?

30.06.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs sürecinde aşılama son günlerde hız kazanırken 29 Haziran 2021 itibariyle Türkiye genelinde ilk doz aşısını olanların sayısı 50 milyona yaklaştı. 2. doz olanların sayısı da 20 milyona yaklaşmış durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve 3. dozla ilgili de önemli yorumlar yaptı. Peki hatırlatma dozu nedir? Koronavirüs aşısında hatırlatma dozu ne zaman yapılır? İşte yanıtı...

Bugün yani 29 Haziran 2021 itibariyle Türkiye genelinde ilk doz aşısını olanların sayısı 50 milyona yaklaştı. Ayrıca 2. doz olanların sayısı da 20 milyona yaklaşmış durumda. Bakan Koca aşılama konusuyla ilgili bugün bazı açıklamalarda bulundu. Koca, "3. doz ne zaman yapılacak?" sorusuna ilişkin önemli açıklamalar da yaptı. Peki hatırlatma dozu nedir?

Hatırlatma dozu nedir?

Geçtiğimiz seneden bu yana etkisini sürdüren koronavirüs pandemisinde aşılama süreci hızla devam ediyor.

Aşılama hız kazandı

Aşılama hız kazandı
Son günlerde Türkiye'de uygulanan Koronavirüs aşı programı büyük bir hıza kavuştu. Geçtiğimiz günlerde dünya rekorunun kırılmasının sonrasında vatandaşlar "Aşıların 3. dozu ne zaman yapılacak?" sorusunu merak edip araştırmaya başladı.

Toplantıda 'Hatırlatma dozu' konuşulacak

Toplantıda 'Hatırlatma dozu' konuşulacak
Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Rapel veya hatırlatma dozu yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak" şeklinde konuştu ve "3. doz aşılamanın 60 yaş üstü ve sağlık çalışanları için gündemde" ifadesini kullandı.
Müzik yasağının sürüp sürmeyeceği de merak konusuydu. Bakan Koca, müzik yasağının da kalkacağını ifade ederek, "Önümüzdeki süreçte biz bütün alanlarda kısıtlamaları kaldırmaktan yanayız" şeklinde konuştu.

İki doz arası aşılama süresi de konuşulacak

İki doz arası aşılama süresi de konuşulacak
Ayrıca Bakan Koca, iki doz arası aşılama süresinin yarın Bilim Kurulu Toplantısı esnasında ele alınacağını da aktardı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden görüntü! Bu halde bulundular

Şoke eden görüntü! Bu halde bulundular

Yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor! İşte 10 soruda merak edilenler

Yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor! İşte 10 soruda merak edilenler

Süper Lig ekibinden kovuldu, EURO 2020'de tarih yazdı

Süper Lig ekibinden kovuldu, EURO 2020'de tarih yazdı

Genç kadınları seks tarikatı ağına düşürdü! Olay olan itiraf

Genç kadınları seks tarikatı ağına düşürdü! Olay olan itiraf

Sosyal medyada gündem olan dava peş peşe açıklamalar

Sosyal medyada gündem olan dava peş peşe açıklamalar

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

Ülkede alarm veren gelişme

Ülkede alarm veren gelişme

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.