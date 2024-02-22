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  4. İlçede herkes çöplük olarak hatırlıyor! Son halini gören inanamıyor... Her şey bir yılda oldu

İlçede herkes çöplük olarak hatırlıyor! Son halini gören inanamıyor... Her şey bir yılda oldu

22.02.2024 12:21 | Son Güncelleme:
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İzmir Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri daha önce ilçe çöplüğü olarak kullanılan 20 dönümlük alanda mevsimlik sebze ve buğday yetiştiriyor. Okulun müdürü Mehmet Sıddık Kaya "Mevsim sebzeleri üretiyor, meyve fidanı yetiştiriyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ilçe halkının siparişlerini karşılamaya çalışıyoruz" dedi. İlçede daha önce çöplük olarak kullanılan alan, Kaymakamlık tarafından geçen yıl "tarım uygulama bahçesi" olarak kullanılması için okula tahsis edilmişti.

Bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi, makine ve tasarım teknolojileri, metal teknolojileri, mobilya ve iç mekan tasarımı gibi bölümleri de bulunan lisede 38 öğrenci, "tarım uygulamaları" alanında eğitim görüyor.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ÇÖPLÜKTÜ, MESLEK LİSELİLERİN ELİYLE BOSTANA DÖNÜŞTÜ

Ödemiş Kaymakamlığı, ilçede daha önce çöplük olarak kullanılan 20 dönümlük alanı, geçen yıl "tarım uygulama bahçesi" olarak kullanılması için okula tahsis etti.

Arazi, ilçedeki oda ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla rehabilite edildi.

Alanın damla sulama sistemi kurulan bölümünde havuç, brokoli, karnabahar, kereviz gibi kışlık sebzeler yetiştirilmeye başlandı.

Tarlaya dönüştürülen bölümüne ise buğday ekildi.

Okula yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki uygulama bahçesinde sebzelerin bakımı, öğrencilerce gerçekleştiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Ödemiş çöplük
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