İlçede herkes çöplük olarak hatırlıyor! Son halini gören inanamıyor... Her şey bir yılda oldu

Bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi, makine ve tasarım teknolojileri, metal teknolojileri, mobilya ve iç mekan tasarımı gibi bölümleri de bulunan lisede 38 öğrenci, "tarım uygulamaları" alanında eğitim görüyor.
Ödemiş Kaymakamlığı, ilçede daha önce çöplük olarak kullanılan 20 dönümlük alanı, geçen yıl "tarım uygulama bahçesi" olarak kullanılması için okula tahsis etti.
Arazi, ilçedeki oda ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla rehabilite edildi.
Alanın damla sulama sistemi kurulan bölümünde havuç, brokoli, karnabahar, kereviz gibi kışlık sebzeler yetiştirilmeye başlandı.
Tarlaya dönüştürülen bölümüne ise buğday ekildi.
Okula yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki uygulama bahçesinde sebzelerin bakımı, öğrencilerce gerçekleştiriliyor.