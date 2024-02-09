İlişki terapisti 'Partnerime asla yapmayacağım 4 şey' diyerek paylaştı!

İkinci olarak yapılmaması gereken durum onlara eski sevgilimin neden onlardan daha iyi olduğunu söylemek. İlişki terapisti Guenther, 'Bu, gereksiz yere berbat bir durum ve bunun amacının ne olduğunu anlamıyorum. Bu durumda sevgiliniz sürekli olarak onları her zaman son partnerinizle karşılaştırdığınızı düşünecek.Eğer bunu yapmak zorundaysanız ki yapmamalısınız, bunu kendinize saklayın.' dedi.