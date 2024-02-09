İlişki terapisti 'Partnerime asla yapmayacağım 4 şey' diyerek paylaştı!

TikTok platformunda ilişkiler hakkında bilgiler paylaşan ilişki terapisti Jeff Guenther partnerine asla yapmayacağı 4 davranışı sıraladı.
Guenther'in asla yapmayacağını söylediği ilk şey partnerine sessiz muamelede bulunmaktı. Guenther, 'Her şeyden önce, bu davranış onları bu şekilde cezalandıran ebeveynleri olan insanlar için inanılmaz derecede tetikleyici olabilir. Hatta travmatik bile olabilir. Ayrıca bu oldukça çocukça ve kabaca bir davranış. Üstelik kaygı yaratmayı amaçlıyor. Nefret ediyorum...' dedi.
İkinci olarak yapılmaması gereken durum onlara eski sevgilimin neden onlardan daha iyi olduğunu söylemek. İlişki terapisti Guenther, 'Bu, gereksiz yere berbat bir durum ve bunun amacının ne olduğunu anlamıyorum. Bu durumda sevgiliniz sürekli olarak onları her zaman son partnerinizle karşılaştırdığınızı düşünecek.Eğer bunu yapmak zorundaysanız ki yapmamalısınız, bunu kendinize saklayın.' dedi.
Üçüncü durum onlarla alay etmek veya düzenli olarak yerin dibine sokmak. Jeff Guenther 'İkiniz de rıza gösteriyorsanız hafif alay iyi olabilir. Ancak partnerinize sevginizi göstermenin birincil yolu onu kötü hissettirmekse, bir gün kendileri hakkında oldukça güvensiz hissetmeye başladıklarında bu geri tepecektir.' ifadelerine yer verdi.
Jeff Guenther son olarak "'Her zaman böylesin' ya da 'bunu asla yapamazsın' gibi şeyler söylemek. 'Her zaman' ve 'asla' gibi kelimeler birini savunmacı yapar. Bir sohbete başlamak için asla iyi bir yol değildir. Güven bana." diyerek sözlerini bitirdi.