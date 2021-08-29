İnanılmaz görüntü! Bedeninden tam 35 kiloluk kitle çıktı

Isparta’da 1981 yılında doğan Hakan Altın’a kısa süre sonra lenfödem hastalığı teşhisi konuldu. Kısa sürede büyümeye başlayan kasıklarındaki ödem, Hakan liseyi bitirip üniversiteli olduğunda dizlerine kadar sarktı. Bu haliyle bir şekilde kendi kendine yaşamını sürdürmeye çalışan ve zaman zaman inşaatlarda çalışan Hakan Altın, hayalindeki mesleği icra edebilmek için üniversite sınavlarına girip mimarlığı kazandı. Ancak kasıklarında başlayan ur nedeniyle pantolon bile giyemez hale gelince okulunu bırakmak zorunda kalıp kendisini hayattan soyutladı. Tek başına yaşamsal ihtiyaçlarını bile karşılayamayan Hakan Altın için tüm ailesi seferber olsa da Türkiye’de 35 yıl önce gezmedik hastane ve doktor bırakmayan ailenin derdine kimse derman olmadı.

OPERASYON 6 SAAT SÜRDÜ

Herkesin ameliyat etmekten çekindiği Hakan Akın ve ailesi, ümitlerini kestiği sırada Marmaris’te çalışan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doçent Dr. Tahsin Oğuz Acartürk ile tanıştı. Hakan Akın, Marmaris’te yapılan 6 saatlik operasyon ile kasık bölgesinden sarkmış vaziyetteki 35 kiloluk tümörden kurtulup kısa sürede normal hayatına döndü. Isparta’dan Marmaris’e gelen Hakan Altın ve ailesi doktora teşekkür ziyaretinde bulundu.