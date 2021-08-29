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  4. İnanılmaz görüntü! Bedeninden tam 35 kiloluk kitle çıktı

İnanılmaz görüntü! Bedeninden tam 35 kiloluk kitle çıktı

29.08.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da yıllardır kasık bölgesinden dizlerine kadar sarkan ur ile yaşamaya çalışan Hakan Akın, gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu. Marmaris'te olduğu operasyon sonrası adeta yeniden doğan Akın, şekil bozukluğu nedeniyle okulunu bile bırakmak durumunda kalmıştı. Kısıtlılığından dolayı insan içine çıkamayan Altın, vücudundan alınan 35 kilogram ağırlığındaki kist sonrası, yaşama yeniden 'merhaba’ dedi.

Isparta’da 1981 yılında doğan Hakan Altın’a kısa süre sonra lenfödem hastalığı teşhisi konuldu. Kısa sürede büyümeye başlayan kasıklarındaki ödem, Hakan liseyi bitirip üniversiteli olduğunda dizlerine kadar sarktı. Bu haliyle bir şekilde kendi kendine yaşamını sürdürmeye çalışan ve zaman zaman inşaatlarda çalışan Hakan Altın, hayalindeki mesleği icra edebilmek için üniversite sınavlarına girip mimarlığı kazandı. Ancak kasıklarında başlayan ur nedeniyle pantolon bile giyemez hale gelince okulunu bırakmak zorunda kalıp kendisini hayattan soyutladı. Tek başına yaşamsal ihtiyaçlarını bile karşılayamayan Hakan Altın için tüm ailesi seferber olsa da Türkiye’de 35 yıl önce gezmedik hastane ve doktor bırakmayan ailenin derdine kimse derman olmadı.

OPERASYON 6 SAAT SÜRDÜ

Herkesin ameliyat etmekten çekindiği Hakan Akın ve ailesi, ümitlerini kestiği sırada Marmaris’te çalışan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doçent Dr. Tahsin Oğuz Acartürk ile tanıştı. Hakan Akın, Marmaris’te yapılan 6 saatlik operasyon ile kasık bölgesinden sarkmış vaziyetteki 35 kiloluk tümörden kurtulup kısa sürede normal hayatına döndü. Isparta’dan Marmaris’e gelen Hakan Altın ve ailesi doktora teşekkür ziyaretinde bulundu.

"EN ÇOK AĞRIDAN HAYAT ÇEKİLMEZ HALE GELMİŞTİ"

Hayatta en değerli şeyin sağlık olduğunu ve çocukluğundan bu yana sadece nefes alarak yaşadığını belirten 40 yaşındaki lenf ödem hastası Hakan Altın, "İnsanların şaşkın bakışlarından, ’Bacağına yastık mı koydun’ sorularından ve işini tam randımanlı yapamadığından, en çokta ağrıdan hayat çekilmez hale gelmişti. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doçent Dr. Tahsin Oğuz Acartürk’ün 6 saatlik operasyonu ile yeni bir hayata başladım" diyerek 40 yaşından sonra adeta yeniden doğduğunu söyledi.

VÜCUTTAN AYRILAN KİTLE 35 KİLO AĞIRLIĞINDA!

VÜCUTTAN AYRILAN KİTLE 35 KİLO AĞIRLIĞINDA!
Ameliyatı gerçekleştiren Doçent Dr. Tahsin Oğuz Acartürk ise, "Hakan beni bulunca önce resimlerini yolladı, kasıklardan aşağı doğru sarkan, normal hayatın akışına aykırı bir lenfödem kitlesi vardı. İlaç ile tedavisinin mümkün olmadığını ve tek çarenin ameliyat olduğunu anlattım kendilerine. Marmaris'e yanıma geldiler. Yaklaşık 6 saatlik bir ameliyat sonrası 35 kiloluk bir kitleyi vücudundan ayırdık. Bu kadar büyük bir kitleyi çıkarmayı çoğu hekim cesaret edememiş. Ameliyat sonrası hiçbir ters durum olmadan, hatta ameliyattan çıktığı günün gecesi yürüdü ve 2 gün sonra taburcu oldu. Bugün de bize kontroller için geldi"’ dedi.
Hakan Altın’ın annesi Mevlidiye Altın, "Çocuğum bizimle yaşıyor, çok çekti. Allah doktorumuzdan razı olsun, bizi çok mutlu etti’’ diyerek oğlunun 40 yaşından sonra yeniden hayata başladığını söyledi.

"MİMAR OLACAKTI, OKULU BIRAKTI"

"MİMAR OLACAKTI, OKULU BIRAKTI"
Baba Mehmet Altın, "Hakan, 40 günlükten bu yana biz doktorlara gidiyoruz. Göbeğinin altında bir şişlik vardı, 'fıtıktır düzelir' dediler. Gitmediğimiz hastane ve hekim kalmadı. Kimse ameliyat etmeye cesaret edemedi. Artık umudumu kesmiştim. Ben buraya umutsuz şekilde gelmiştim ama doktorumuz başardı maşallah. Hakan mimarlık okuyacaktı, bir sene gitti okula sonra baktı herkes dalga geçiyor okulu bıraktı çocuğum. Kendi vaziyetinden utanıyordu’’ dedi. (İHA)
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Isparta
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