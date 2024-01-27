İnsanlar neden aldatır? Çiftleri aldatma psikolojisine iten 5 davranış!

İnsan ilişkilerinde aldatma, duygusal bir yaralanma ve güven sorunu yaratan karmaşık bir durumdur. Bazı kişiler daha fazla aldatma eğiliminde olabilir. Çiftleri aldatma psikolojisi, birçok faktörün etkileşimiyle ortaya çıkar. Aldatmanın ardındaki temel davranışları anlamak için bu 5 önemli faktörü bilmenizde fayda var.