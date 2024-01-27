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    4. İnsanlar neden aldatır? Çiftleri aldatma psikolojisine iten 5 davranış!

    İnsanlar neden aldatır? Çiftleri aldatma psikolojisine iten 5 davranış!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    27.01.2024 09:42 | Son Güncelleme:
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    İnsan ilişkilerinde yaşanan en zorlayıcı durumlardan biri, bir partnerin diğerini aldatmasıdır. Peki, neden bazı kişiler aldatma yoluna başvurur? Çiftleri aldatma psikolojisinin temelinde yatan davranışları anlamak, ilişkilerdeki karmaşıklığı çözmeye yardımcı olabilir. İnsanların neden aldatma eğiliminde olduğunu ve bu davranışları tetikleyen 5 önemli nedeni haberimizde derledik.

    İnsan ilişkilerinde aldatma, duygusal bir yaralanma ve güven sorunu yaratan karmaşık bir durumdur. Bazı kişiler daha fazla aldatma eğiliminde olabilir. Çiftleri aldatma psikolojisi, birçok faktörün etkileşimiyle ortaya çıkar. Aldatmanın ardındaki temel davranışları anlamak için bu 5 önemli faktörü bilmenizde fayda var.

    ALDATMANIN ARKASINDA YATAN 5 NEDEN!

    1) Kişinin daha dürtüsel olup sürekli bir heyecan arayışına girmesi.

    2) Kişide problem çözme becerisinin düşük olmasıyla birlikte ilişkisi kötü gittiğinde problemi çözmek yerine, duygusal tatminsizlikle hemen bir arayışa girme.

    3) Çevresinde aldatan ve bunu normal sayan insanlarla etkileşim halinde olma ve bunu normalleştirme.

    4) Düşük öz saygı nedeniyle diğer insanların hayranlıklarından beslenme isteği.

    5) Öfke ve intikam duygusu daha yüksek olan bireylerde aldatma olasılığı daha yüksek olabiliyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Aldatma aldatmak
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