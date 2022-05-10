Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Instagram fenomeninden mide bulandıran itiraf! Ayak terini ve gazını kavanozlayıp satarak milyoner oldu

Instagram fenomeninden mide bulandıran itiraf! Ayak terini ve gazını kavanozlayıp satarak milyoner oldu

10.05.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Bailey isimli sosyal medya fenomeni, aylık kazancının kaynağını açıkladı. Sosyal medyadan moda tüyoları verdiği hesabının kısa sürede popüler olmasından sonra Bailey, OnlyFans’ta abonelerinin fetişlerini yerine getiren bir hesap oluşturdu.

Instagram’da yaptığı paylaşımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bailey, yetişkinlere özel fotoğraf ve videoların satıldığı bir OnlyFans hesabına üye oldu. Bir hayranının kendisinden kullanılmış eşyalarını kendisine satması üzerine abonelerinin fetişlerini uyguladığı hesabı sayesinde milyonlarca dolar kazandığını itiraf etti. Bailey hayranlarından gelen en ilginç isteğin ise gazını ve ayak terini kavanozlayarak göndermesi olduğunu söyledi.

SERVET KAZANDI

Sosyal medyada ürettiği içerikler sayesinde aylık kazancını milyonlarca dolara ulaştırmayı başardığını itiraf eden Bailey, hayranlarının garip isteklerini yerine getirdiğini söyledi.
Her eşyasının belirli bir ürete tabii olduğundan söz eden Bailey, “Kullanılmış iç çamaşırımı ve bazı ürünleri satıyorum. Benden istenilen en garip şey, ayak teri ve gazımın kavanozlanması oldu. Garip olduğunu biliyorum ama yapıyorum. Gaz kavanozları için 100 dolar, kullanılmış külot için 75 dolar, ayak terleri için ise 50 dolar alıyorum” dedi.
Sosyal medya fenomeni hayranlarından gelen bazı istekleri alanının çok dışında olduğu için kesin bir dille reddettiğini ifade etti.
İsteklerin kendisine kazanç sağlamasından mutlu olduğunu dile getiren Bailey, “İsteklerden payıma düşeni aldım. Ancak şu ana kadar en rahatsız edici olanı tuvaletimi yaparken beni izlemek isteyen bir hayranımdı. Bunu asla kabul etmeyeceğim” diye konuştu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ormanda cinsel ilişkiye girdiler! Sonu felaketle sonuçlandı

Ormanda cinsel ilişkiye girdiler! Sonu felaketle sonuçlandı

Kriterlerini açıkladı! “İlk buluşmada IQ testi...”

Kriterlerini açıkladı! “İlk buluşmada IQ testi...”

Sol gözü onu fenomen yaptı! “Tek pişmanlığım...”

Sol gözü onu fenomen yaptı! “Tek pişmanlığım...”

Dakikalar içinde tüm vücudunu sardı! Parmak uçlarını...

Dakikalar içinde tüm vücudunu sardı! Parmak uçlarını...

İlginizi Çekebilir

Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın! Sadece 3 malzemeyle...

Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın! Sadece 3 malzemeyle...

Aldatma iddialarına bomba yanıt!

Aldatma iddialarına bomba yanıt!

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Tam 40 metre! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Tam 40 metre! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i büyüdü! Doktor sevgilisi olay oldu

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i büyüdü! Doktor sevgilisi olay oldu

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.