Instagram fenomeninden mide bulandıran itiraf! Ayak terini ve gazını kavanozlayıp satarak milyoner oldu

Instagram’da yaptığı paylaşımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bailey, yetişkinlere özel fotoğraf ve videoların satıldığı bir OnlyFans hesabına üye oldu. Bir hayranının kendisinden kullanılmış eşyalarını kendisine satması üzerine abonelerinin fetişlerini uyguladığı hesabı sayesinde milyonlarca dolar kazandığını itiraf etti. Bailey hayranlarından gelen en ilginç isteğin ise gazını ve ayak terini kavanozlayarak göndermesi olduğunu söyledi.

SERVET KAZANDI

Sosyal medyada ürettiği içerikler sayesinde aylık kazancını milyonlarca dolara ulaştırmayı başardığını itiraf eden Bailey, hayranlarının garip isteklerini yerine getirdiğini söyledi.

Her eşyasının belirli bir ürete tabii olduğundan söz eden Bailey, “Kullanılmış iç çamaşırımı ve bazı ürünleri satıyorum. Benden istenilen en garip şey, ayak teri ve gazımın kavanozlanması oldu. Garip olduğunu biliyorum ama yapıyorum. Gaz kavanozları için 100 dolar, kullanılmış külot için 75 dolar, ayak terleri için ise 50 dolar alıyorum” dedi.

Sosyal medya fenomeni hayranlarından gelen bazı istekleri alanının çok dışında olduğu için kesin bir dille reddettiğini ifade etti.