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  4. İsmail Saymaz ile Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi! "Bir saattir konuşulur mu lan" sözü ortalığı karıştırdı

İsmail Saymaz ile Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi! "Bir saattir konuşulur mu lan" sözü ortalığı karıştırdı

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
16.02.2024 00:05 | Son Güncelleme:
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Sözcü TV'de yayınlanan Sokağın Özü programında İsmail Saymaz ile Ersan Şen arasında canlı yayında tartışma çıktı. Erşan Şen'in "Bir saattir konuşulur mu lan insaf ya" sözlerine İsmail Saymaz'dan sert tepki geldi. Saymaz'ın "Benden ağır cevap alırsınız" sözlerine üzerine sunucu Serap Belovacıklı araya girmeye çalıştı. Ancak tansiyonun düşmediği program reklam arasıyla kesildi.

Gazeteci İsmail Saymaz ile ünlü hukukçu Ersan Şen'in katıldığı canlı yayında ortalık karıştı. Seçim gündemiyle ilgili konuşma yapan İsmail Saymaz'ın sözlerini uzatmasına Ersan Şen'den tepki geldi.


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Saymaz konuşurken araya giren Ersan Şen, "Bir saattir konuşuyorsun İsmail. Kendi başınıza orada program idare ediyorsunuz. Neyse konuşun canım umurumda değil. İsmail 3 dakikada bitir kardeşim bir saattir konuşulur mu lan insaf ya" ifadelerini kullandı.
"Hocam bir daha benimle böyle konuşmayın. Hürmetim var size" sözlerinin ardından ise Ersan Şen "Kendine kendinize top çeviriyorsunuz orada" dedi.
Saymaz ise "Benimle bir daha böyle konuşursanız üslubumu değiştiririm. Size sen diye hitap etmeye başlarım. Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız. İdare ediyorum bir şey demiyorum ama ayıp ediyorsunuz" şeklinde konuştu.
Yaşanan gerginliğin ardından Serap Belovacıklı araya girdi. Reji ise reklam arasına giderek yayını kesti. Program bir süre sonra kaldığı yerden devam etti.
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Anahtar Kelimeler:
İsmail Saymaz ersan şen
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