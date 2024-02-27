İstanbul'da dehşet! Havadan lastik yağdı, ölümden son anda kurtuldu

Zeytinburnu'nda korkutan bir an yaşandı. Olay, 22 Şubat günü sabah 07.30 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadın kaldırımda yürüdüğü sırada binanın birinci katındaki balkonundan 5 araç lastiği aşağıya düştü.
Kameralardaki görüntüye göre, 22 Şubat Perşembe sabahı Seyit Nizam Mahallesi'ndeki bir apartmanın 1'inci katındaki daire balkonunda bulunan otomobil lastikleri aşağıya düştü.
Kadın ölümden kıl payı kurtulurken bacağına çarpan lastikle hafif yaralandı.
Düşen lastikler park halindeki 2 araca da zarar verdi.
Lastiklerin neden düştüğü bilinmezken ev sahibi basın mensuplarına konuşmak istemedi.
(DHA)