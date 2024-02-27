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  4. İstanbul'da dehşet! Havadan lastik yağdı, ölümden son anda kurtuldu

İstanbul'da dehşet! Havadan lastik yağdı, ölümden son anda kurtuldu

27.02.2024 17:30
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Zeytinburnu'nda bir kadının kaldırımda yürüdüğü esnada binanın balkonundan otomobil lastikleri düştü. Lastiklerin altında kalmaktan son anda kurtulan kadın ölümden döndü.

Zeytinburnu'nda korkutan bir an yaşandı. Olay, 22 Şubat günü sabah 07.30 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadın kaldırımda yürüdüğü sırada binanın birinci katındaki balkonundan 5 araç lastiği aşağıya düştü.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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BALKONDAN LASTİK DÜŞTÜ!

BALKONDAN LASTİK DÜŞTÜ!

Kameralardaki görüntüye göre, 22 Şubat Perşembe sabahı Seyit Nizam Mahallesi'ndeki bir apartmanın 1'inci katındaki daire balkonunda bulunan otomobil lastikleri aşağıya düştü.

HAFİF YARALANDI!

HAFİF YARALANDI!

Kadın ölümden kıl payı kurtulurken bacağına çarpan lastikle hafif yaralandı.

Düşen lastikler park halindeki 2 araca da zarar verdi.

Lastiklerin neden düştüğü bilinmezken ev sahibi basın mensuplarına konuşmak istemedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul lastik
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