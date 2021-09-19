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  4. İstanbul'da kan donduran olay! Elleri ve ayakları bağlanmış ceset bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Elleri ve ayakları bağlanmış ceset bulundu

19.09.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükçekmece'de, meyve toplamak için TEM Otoyolu'nun kenarında bulunan araziye giden aile, ağacın altında elleri ve ayakları bağlanmış halde ceset buldu. Ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Karaağaç mevkiinde bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, meyve toplamak için araziye giden aile, ağacın altında elleri ve ayakları bağlanmış erkek cesedi buldu.

CESET ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Çevrede çalışma başlatan polis ekipleri, cesedi bulan kişiyi ifadesini almak için polis merkezine götürdü. Yapılan incelemelerin ardından kimlik tespiti yapılması için ceset, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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